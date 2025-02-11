Kırmızı Et Arzı İçin Yerli Üretim Hamlesi: Kırsalda Bereket Projesi

Kırmızı Et Arzı İçin Yerli Üretim Hamlesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde kırmızı et arzını artırmak amacıyla etçi anaç hayvan varlığını çoğaltmayı hedefliyor. Bu çerçevede, 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi' kapsamında ülkedeki etçi hayvan sürüleri artırılacak.

Gebe Hayvanlar Küçük İşletmelere Uygun Fiyatla Verilecek

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, proje dahilinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanlar, uygun maliyetlerle küçük işletmelere sunulacak. Böylece, etçi anaç hayvan sürüleri oluşturularak kırmızı et üretimi artırılacak.

Sübvansiyonlu Krediler ve Destekler

Proje kapsamında Ziraat Bankası, üreticilere 2 yıla kadar ödemesiz ve 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi imkânı sunacak. Üreticilere bir yıl boyunca bakım ve besleme desteği sağlanacak ve satın alınan hayvanların sigorta bedeli Bakanlık tarafından karşılanacak.

Yerli Üretim Seferberliği

Adana'daki etçi anaç hayvan yetiştirilen çiftlikte, angus cinsi buzağılar satışa sunulurken, mezat yoluyla gebe angus satışı da gerçekleştirilmekte. Dost Ziraat İşletmeleri Direktörü Ali Oğuz, Bakanlık politikalarının yerli üretime ve gıda güvenliğine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Büyük Baş Hayvan Üretimi ile Et Arzı Artacak

Oğuz, etçi anaç büyükbaş hayvan üretimi ile Türkiye'deki et arzının artmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, “Etçi anaç hayvan alan yetiştiriciler, yerli üretim seferberliğinin bir parçasıdır” dedi. Ayrıca, angus gibi et ırkı hayvanların besicilik yapmak isteyen üreticiler arasında ilgi gördüğünü ifade etti.

İthalattan Kurtulmanın Yolu Yerli Üretim

Oğuz, yılda ortalama 600 bin adet besilik dana ithalatının yapıldığını, bunun kırılmasının ise anaç varlığını artırmakla mümkün olacağını söyledi. Ülkede besilik hayvan üretiminin genç ve kadın yetiştiricilere öncelik vererek artırılmasını önemsediklerini de belirtti.

Nitelikli Et Üretimi ile Gelecek Planlaması

Oğuz, üretimi artırmak için aile tipi işletmelerin bu işe girmesinin kritik olduğunu vurgulayarak, “Elde edeceğiniz yavrularla geleceğinizi planlayın” ifadesini kullandı. Ayrıca, kaliteli et ırkı hayvan yetiştirmenin hem daha az maliyetli hem de kazançlı olduğunu aktardı.

Üreticilerin Kazancı ve Gıda Güvenliği

Oğuz, kaliteli hayvan ihtiyacını karşılamak amacıyla küçük üreticilerin bu boşluğu hızlı bir şekilde dolduracağını ifade ederek, hem üreticilerin kazanacağını hem de gıda güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Yerli Üretim Seferberliği Gün Yüzüne Çıkıyor

Türkiye'nin her yerinden hayvan almaya gelenlerin olduğuna dikkat çeken Oğuz, “Et ırkı anaç büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde tek kaybeden ithalat lobileri olacak” diyerek, üreticilerin kazanacağına ve verimliliğin artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de kırmızı et arzını yükseltmek için ülke genelinde etçi anaç hayvan varlığının artırılmasına odaklandı. Bu kapsamda Adana'da et ırkı büyükbaş anaç hayvan üretimi yapan bir çiftlik, gebe hayvanları satışa sunarak, ülkede besilik hayvan sayısının yükselmesini ve uzun vadede ithalatın önüne geçilmesini hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de kırmızı et arzını yükseltmek için ülke genelinde etçi anaç hayvan varlığının artırılmasına odaklandı. Bu kapsamda Adana'da et ırkı büyükbaş anaç hayvan üretimi yapan bir çiftlik, gebe hayvanları satışa sunarak, ülkede besilik hayvan sayısının yükselmesini ve uzun vadede ithalatın önüne geçilmesini hedefliyor.