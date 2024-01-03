Kıyıda köşede birikmiş parası olan yaşadı! O banka tam 24 bin TL'yi koşulsuz şartsız elinize sayacak

Banka mevduat faizlerinde yeni rekorlar geldi. Güncel faiz kararları ve promosyonlar ile 100.000 TL üzeri mevduatlarda Q'e varan getiri elde edebilirsiniz.

Kıyıda köşede birikmiş parası olan yaşadı! O banka tam 24 bin TL'yi koşulsuz şartsız elinize sayacak
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2023 yışın son haftalarında bankalar mevduat faizlerini rekor seviyelere çıkardı. Özellikle 32 günlük mevduat faiz oranlarının %48'e kadar çıkabileceği dikkat çekiyor.

Banka 100.000 TL'ye ne kadar faiz öder?

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve banka rekabeti mevduat faizlerinde yükselişi desteklemektedir. Özellikle faizlerin 250 baz puan artmasıyla vatandaşlar daha fazla kâr elde etmenin fırsatını değerlendiriyor. İşte bankaların sunduğu mevduat faizi oranları;

Kıyıda köşede birikmiş parası olan yaşadı! O banka tam 24 bin TL'yi koşulsuz şartsız elinize sayacak

Akbank vadeli mevduatı: 103.748 TL

Yıllık faiz oranı: %45,00

Net kâr: 3.748 TL

Denizbank e-mevduat: 103.915 TL

Yıllık faiz oranı: %47,00

Net kâr: 3.915 TL

CEPTETEB Uzman Hesabı: 103.748 TL

Yıllık faiz oranı: %45,00

Net kâr: 3.748 TL

Rekor seviyede mevduat faizi: 100.000 TL'ye %51 getiri!

100.000 TL'nin üzerinde olan mevduatlar için bankanın ortalama faiz oranı %47 olarak belirlendi. Bu da dönem sonunda aylık net kârın 3.915 TL olacağı anlamına geliyor. Fkat bazı bankalar müşterilerine daha yüksek getiri sağlamak amacıyla 92 ila 181 gün vadeli ve %51 faiz oranlarıyla mevduat faizi seçeneği sunuyor.

Bu yüksek faiz oranları nedeniyle 181 günlük mevduat faizleri oldukça popülerdir. Dönem sonunda 100.000 TL'nin üzerinde olan 24.026 TL net kâr elde edebilirsiniz.

Vatandaşları faiz yatırmaya teşvik eden bu olumlu koşullar, ekonomik tercihlerinde yeni dönemin kapısını aralamaktadır.

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