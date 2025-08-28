DOLAR
KKM bakiyesi 427 milyar 125,9 milyon liraya geriledi — BDDK haftalık verileri

BDDK verilerine göre KKM bakiyesi geçen hafta 13 milyar 436,8 milyon lira azalarak 427 milyar 125,9 milyon liraya geriledi; toplam mevduat da düştü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:31
KKM bakiyesi 427 milyar 125,9 milyon liraya geriledi — BDDK haftalık verileri

KKM bakiyesi 427 milyar 125,9 milyon liraya geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 13 milyar 436,8 milyon lira azalarak 427 milyar 125,9 milyon lira seviyesine indi.

Bankacılık sektöründe kredi ve mevduat eğilimleri

BDDK verileri, bankacılık sektörünün toplam kredi hacminin 22 Ağustos haftasında yaklaşık 35 milyar 548,1 milyon lira artarak 20 trilyon 326 milyar 197,3 milyon lira olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde toplam mevduat ise bankalar arası dahil olmak üzere geçen hafta 36 milyar 253,8 milyon lira azalarak 23 trilyon 867 milyar 68,5 milyon lira düzeyine geriledi.

Tüketici kredileri ve kredi kartı alacakları

Tüketici kredilerinin toplamı 22 Ağustos itibarıyla 28 milyar 773,4 milyon lira artışla 2 trilyon 475 milyar 351,6 milyon lira oldu. Bu tutarın 604 milyar 666,3 milyon lirası konut, 53 milyar 687,2 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 816 milyar 998,1 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 860,3 milyon lira artarak 3 trilyon 6 milyar 685,9 milyon lira seviyesine ulaştı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 374 milyar 442 milyon lira olarak kaydedildi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 849 milyar 273,3 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 525 milyar 168,7 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Takipteki alacaklar ve yasal öz kaynaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 22 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 688,7 milyon lira artışla 462 milyar 254,5 milyon lira seviyesine yükseldi. Bu tutarın 340 milyar 30,3 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 87 milyar 501,1 milyon lira artarak 4 trilyon 318 milyar 419 milyon lira oldu.

Bu gelişmeler sonucu KKM bakiyesi, toplam mevduatın yaklaşık %1,79'unu oluşturdu.

