KOBİ'lerde Yenilikçilik İçin Yatırım Taahhütlü Krediler Artıyor

KOBİ'lerin Yenilikçi Üretiminde Yatırım Taahhütlü Kredilerin Rolü

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın toplam büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkarılması, Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, bu artışın KOBİ'leri yenilikçi ürün ve çözümler geliştiren teknoloji üreticileri haline dönüştürebileceğini belirtiyor.

2023 yılında Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı 3 milyon 713 bin olarak kaydedildi. Bu işletmeler, ihracatın yüzde 35yüzde 20'sini üstleniyor. Türkiye, KOBİ'lerin Avrupa ve Asya ülkeleriyle yoğun ticaret yapmaya devam ediyor.

KOBİ'ler İçin Destek Programları

KOBİ'lerin etkinliğini artırmak için birçok alanda desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ufluoğlu, yapay zeka araçlarının doğru kullanımının rekabet gücünü artırdığını ifade etti. TOSYÖV olarak, KOBİ'lere dijital platformlarda ürünlerini nasıl pazarlayabileceklerine dair ücretsiz eğitimler sunacak bir proje hayata geçirdiklerini duyurdu.

Yeni yatırım teşvik sisteminin en büyük avantajı, bölgesel farklılıkları ortadan kaldırarak, KOBİ'lere standart fırsatlar sunmasıdır. Yüzde 25-40 arasında faiz destekleri ile birlikte, bu sistem KOBİ'lerin işini geliştirmeleri ve yatırım zincirine dahil olmaları için bir alan yaratacaktır.

Dijital Yatırımların Önemi

Ufluoğlu, dijital alan yatırımlarının artırılmasının başarı için kritik olduğunu, bu alanda hibelerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Dijital platformlarda kendini tanıtabilen işletmeler, global pazarda daha görünür hale gelecektir.

Kadın ve genç girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Ufluoğlu, kadın girişimcilerin dijital platformlarda sürdürülebilirliği artırmaları amacıyla bir proje geliştirdiklerini aktardı. Bu proje, kadınların doğaya uyumlu üretim yapmalarını sağlayacak eğitimleri hedefliyor.

Teknolojiye Yatırımın Önü Açılıyor

Ufluoğlu, Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar için Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın büyüklüğünün 500 milyar liraya çıkarılmasının, teknolojiye yatırım yapacak firmalar için yeni fırsatlar sunacağına dikkat çekti. Bu durum, KOBİ'lerin tedarikçi olmaktan üretici olmaya geçmesini sağlayarak, Türkiye ekonomisine pozitif katkılar sunabilir.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, yatırım taahhütlü kredilerdeki artışın tedarik zincirine dahil olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için fırsat olacağını belirterek, "Bu yatırımla KOBİ'ler yenilikçi ürün ve çözüm geliştiren birer teknoloji üreticisi haline gelebilir, bu da Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak KOBİ'lerin artmasına sebep olabilir." dedi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, yatırım taahhütlü kredilerdeki artışın tedarik zincirine dahil olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) için fırsat olacağını belirterek, "Bu yatırımla KOBİ'ler yenilikçi ürün ve çözüm geliştiren birer teknoloji üreticisi haline gelebilir, bu da Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak KOBİ'lerin artmasına sebep olabilir." dedi.