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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Sert Boykot Tepkisi

Başkan Altay, boykot çağrılarına tepki göstererek, ekonomik istikrarı bozma çabalarının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 00:11
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Sert Boykot Tepkisi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Sert Boykot Tepkisi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son dönemde artan "boykot çağrıları"na sert bir yanıt verdi. Altay, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm dünyada vicdan sahibi olan herkes katil İsrail mallarını boykot ederken, buna katılmayanların ülkeye zarar vermek amacıyla hareket ettiğini" vurguladı.

Yolsuzluk Soruşturması Sonrası Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından başlatılan boykot çağrılarının asla kabul edilemeyeceğini ifade eden Altay, protestoların yasal sınırlar içinde kalması gerektiğine dikkat çekti. Altay, "Protestoyu kanuna uygun şekilde yapmak yerine, polise saldırmak ve kamu mallarına zarar vermek doğru bir yaklaşım değildir," dedi.

Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkiler

Altay, yerli ve milli markaların boykot edilerek Anadolu sermayesinin zayıflatılmaya çalışıldığına dikkat çekti. Ekonomik istikrarın bozulmasına karşı durduklarını belirten Altay, bu tür çağrıların halkı baskı altına alarak kutuplaştırma amaçlı olduğunu ifade etti.

Sonuç

Son olarak, "Devletimiz ve milletimiz, bu tür girişimlere asla müsaade etmeyecektir. Eğer boykot yapılacaksa, masum Filistinlilerin hayatını hedef alan katil İsrail ürünlerine yönelik olmalıdır," sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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