Konya'da '81 İlde 81 Orman' Projesi ile Fidanlar Toprakla Buluştu

Konya'da Fidanlar Toprakla Buluştu

Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman Projesi" kapsamında Konya'nın Meram ilçesine bağlı Dere Aşıklar Mahallesi'nde 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

İlk Aşama Başladı

Proje kapsamında yapılan bu etkinlik, ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmanın yeni bir devamı niteliği taşıyor. Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, törende yaptığı açıklamada, projenin 2024-2028 yılları arasında toplamda 2 milyon 200 bin fidan dikileceğini belirtti.

Küresel Tehditlere Dikkat

Dünyada orman varlığının azalmasına dikkat çeken Yalçın, "Dünya genelinde 4 bin yıl önce 8 milyar hektar olan ormanlık alan, günümüzde 3,2 milyar hektara geriledi. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve bunların getirdiği sorunlara karşı yeşil dokunun artırılması en etkili çözüm." dedi.

Gelecek Nesiller İçin Umut

Yalçın, Konya’nın ormancılık açısından dezavantajlı bir yer olduğunu belirterek, "Dikilen her fidan geleceğimiz için umut, gelecek nesiller için bir müjde ve istikbalimiz için bir vefa olacak. Bu topraklar bizim, bu dünya hepimizin." ifadelerini kullandı.

TEMA Vakfı'ndan Önemli Uyarılar

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybına dikkat çekerek, "Bugün diktiğimiz her fidan, doğadan yana oyumuzu kullandığımızı gösteren işaretlerdir. Yaşam şekillerimizi doğaya dost bir şekilde oluşturmak zorundayız." dedi.

Katılımcılar ve Gelecek Planları

Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Ankara Ağaçlandırma Dairesi üyeleri ve birçok Konyalı öğrenci katıldı. Projenin hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin 81 ilinde 5 yıl içinde toplam 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi planlanırken, dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca sürdürüleceği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye İş Bankasının 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman Projesi" kapsamında Konya'da fidan dikildi.

Türkiye İş Bankasının 100. yılı kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden hayata geçirilen "81 İlde 81 Orman Projesi" kapsamında Konya'da fidan dikildi.