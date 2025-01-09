Koroplast, Parex ve Vindex Hakkında Rekabet Soruşturması Açıldı

Rekabet Kurulu, Koroplast, Parex ve Vindex firmalarına yönelik rekabet ihlali nedeniyle soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:01
Koroplast, Parex ve Vindex Hakkında Rekabet Soruşturması Açıldı

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Duyuru

Rekabet Kurulu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Tic. AŞ (Koroplast), Provel San. ve Tic. AŞ (Parex) ve VND Global Plastik AŞ (Vindex) firmaları hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Soruşturmanın Gerekçesi

Kurulun sosyal medya hesabında yaptığı duyuruya göre, kimyasal olmayan temizlik malzemeleri, gıda muhafaza ürünleri, çöp torbaları ve pişirme sarf malzemeleri üretimi ve tedariki gerçekleştiren bu şirketlerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği değerlendirildi.

Yürütülen ön araştırma sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler, Kurul tarafından ciddi ve yeterli bulunmuş ve bu nedenle, Koroplast, Parex ve Vindex hakkında resmi bir soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Önemle belirtmek gerekir ki, Kurulun aldığı soruşturma kararları, soruşturma açılan teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmemektedir.

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