Koşan 194 TL’ye 5 litre ayçiçek yağını kapacak! Tüm marketlerden daha ucuza satışa çıkartıldı

Ayçiçek yağının 5 litresinde indirim bekleyenlere Migros marketten beklenen indirim haberi duyuruldu. Abalı ayçiçek yağının 5 litresi sadece 194,90 TL’ye düşürüldü. 14 Şubat tarihine kadar devam edecek indirim tüm Migros şubelerinde sizi bekliyor.

Koşan 194 TL’ye 5 litre ayçiçek yağını kapacak! Tüm marketlerden daha ucuza satışa çıkartıldı
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Migros market en iyi fiyat garantisiyle birçok temel gıda ve hijyen ürünlerini uygun fiyatlarla satışa çıkartıyor. Bugün ise 1 Şubat tarihinde uygun fiyatlarla satışa çıkartmış olduğu ayçiçek yağı göze çarptı. 14 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak iyi fiyat kampanyası adı altına Abalı ayçiçek yağı 5 Lt 194,90 TL’ye satışta olacak. Ortalığı karıştıracak indirim kampanyasının bitmesine 8 gün kaldı

MİGROS MARKETTEN ALIŞVERİŞ YAPACAKLAR SEPETİNE 5 LİTRELİK AYÇİÇEK YAĞINI EKLEYECEK

Migros marketlerden alışveriş yapmayı planlayanların dikkatine! Ayçiçek yağı alırken cebinizden daha az para çıksın istiyorsanız, Migros'un bu muhteşem fırsatını kaçırmayın! Abalı marka 5 litrelik ayçiçek yağı, sadece 194,90 TL'ye satışa çıkartıldı. 1 Şubat itibaren başlatılan bu kampanya tüm Migros şubelerinden ve online platformlarda geçerli. Kampanyanın son günü ise 14 Şubat olarak belirlendi. 

EN İYİ FİYAT GARANTİSİYLE TEMEL GIDA VE HİYJEN ÜRÜNLERİ SATIŞA ÇIKARTILIYOR 

Migros marketler her zaman olduğu gibi en iyi fiyat garantisiyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Temel gıda ve hijyen ürünlerinde uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için Migros marketlerin sunduğu fırsatlar kaçırılmayacak nitelikte. Özellikle, mutfak alışverişlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan ayçiçek yağının bu kadar avantajlı bir fiyata sunulması uygun fiyatlı ayçiçek yağı alıp stoklamak isteyenler bir hayli dikkatini çekiyor.

 

Koşan 194 TL’ye 5 litre ayçiçek yağını kapacak! Tüm marketlerden daha ucuza satışa çıkartıldı

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