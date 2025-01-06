KOSGEB'te 'Büyüme ve Küreselleşme Destekleri' Programı Tanıtıldı

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, KOSGEB'te düzenlenen 'Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özegen, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun yalnızca bir teknoloji üretimi olarak algılanmaması gerektiğini belirtti. "Bu, Türkiye'nin millileşmesi ve milli sanayi için kritik bir vizyon," dedi.

KOBİ'lerin Önemi Vurgulandı

Özegen, KOBİ'lerin bu vizyonu sahiplenmelerinin ve işbirliği içinde yürütmelerinin önemini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin orta teknolojiden bir üst teknolojiye geçiş hedefinin altını çizerek, bu süreçte KOBİ'lere destek olunması gerektiğini ifade etti.

KOSGEB’in Dijital Dönüşüm Vizyonu

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOBİ’leri ziyaret ederek yalın, erişilebilir ve dijital bir KOSGEB olma yolunda ilerlediklerini belirtti. Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, KOBİ'lerin piyasa koşullarına uyumlarının ve finansmana erişimlerinin ülke için hayati olduğunu dile getirdi.

KOBİ’ler İçin Yeni Destek Programları

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, KOBİ’lere sağlanan desteklerin, toplam ticari kredilerinin yüzde 55'ine ulaştığını ifade etti. Arslan, KOBİ'lerin büyümesine katkıda bulunacak destek programları sayesinde ihracat ve inovasyon yapma imkanı bulacaklarını söyledi.

Küresel Rekabetçilik için Ortaklıklar

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, KOSGEB ile işbirliğinin işletmelerin rekabet gücünü artırmada kritik bir rol oynadığını belirtti. Yüksek teknolojili imalat ve inovasyon alanlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Üstünsalih, KOBİ'lerin küresel arenada daha etkin hale gelmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, KOBİ'lerin ekonominin can damarı olduğunu ifade ederek, bu destek programlarının üretim ve verimlilik artışı sağlamak için önemli olduğunu belirtti. Çakar, KOBİ’lerin Türk bankacılık sektöründen kullandıkları kredilerin toplamın yüzde 27 olduğunu ve kredilerin 4,2 trilyon lirayı bulduğunu dile getirdi.