Kosova, Türkiye ile Turizm ve Yatırım Alanında İşbirliğini Güçlendiriyor

Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, ülkesinin, Türkiye ile her alanda daha fazla işbirliği yapma arzusunu dile getirdi. Redzepi, "Bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkelerden biri olan Türkiye'nin desteğini asla unutmayacağız. Bu ilişkileri turizm ve yatırım alanında da geliştirmek istiyoruz," dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Redzepi, Kosova'nın büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Kosova Balkanlar'ın kalbinde yer alıyor. Kültürümüz, tarihimiz ve doğal güzelliklerimizle zengin bir ülkeyiz. Dağlarımız, derelerimiz ve doğal yapımızla turizm açısından çekici bir ülkeyiz," ifadelerini kullandı. Özellikle Prizren gibi şehirlerin, Türk turistler için büyük çekim merkezi olduğunu belirtti.

Ramazan döneminde Türkiye ile yapılacak muhtemel ortak projelerin ilişkileri daha da kuvvetlendireceğine dikkat çeken Redzepi, "Ramazan ruhunun hala çok güzel yaşatıldığı bir ülkeyiz. Türkiye ile her alanda daha fazla işbirliği yapmak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Redzepi, Kosova'daki mevcut Türk yatırımlarını övecek şekilde, havaalanı ve elektrik şebekesi gibi kritik altyapı projelerinde Türk firmalarının aktif rol oynadığını kaydederek, yeni yatırımların ülkenin istihdamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yatırımcılara devlet tarafından sunulan özel kolaylıkların bulunduğunu vurgulayan Redzepi, "Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'a sadece 1,5 saat mesafedeyiz ve her türlü yatırım için stratejik bir konumdayız. Türkiye kardeş ülkemizdir. Bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülkelerden biri olan Türkiye'nin desteğine minnettarız," dedi.

Redzepi, Türkiye ile kültürel ve ekonomik bağların güçlenmesinin her iki taraf için önemli fırsatlar yaratacağını belirtti.

TÜRSAB'dan Kosova'ya Destek Mesajı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Kosova'ya yönelik desteklerinin artarak süreceğini belirtti. "Türkiye'ye turist getirmek kadar, vatandaşlarımıza yurt dışında alternatif destinasyonlar kazandırmak da önemli bir misyonumuz. Bu kapsamda Balkan ülkelerine özel önem veriyoruz," diye konuştu.

Günaydın, Kosova'nın da bu önemli destinasyonlardan biri olduğunu ifade ederek, "Uzun süre sadece bir transit geçiş bölgesi olarak değerlendiriliyordu ve biz bu durumu değiştirmek için çalışmalara başladık. Kosova'da konaklamayı teşvik etmek amacıyla acente operatörlerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz," dedi.

Günaydın, ayrıca tanıtım ve personel konusunda Kosova'ya her türlü desteği verdiklerini anlatarak, "TÜRSAB Akademi olarak, özellikle turizm elemanı yetiştirmek amacıyla bir protokol imzaladık," ifadelerinde bulundu. Kosovalı yetkililerle görüşmek üzere Kosova'ya gideceklerini de vurguladı.

Özellikle seyahat sektörü elemanında ciddi eksiklikler olduğunu vurgulayan Günaydın, "Rehber ve otellerde çalışacak personel konusunda da eksiklikler mevcut. Ankara'daki Anadolu meslek lisemizle Kosova'da turizm sektörüne eleman yetiştirmek için çalışmalar yürüteceğiz," dedi. Kosova'yı daha etkin tanıtmak için yaklaşık 60 seyahat acentesi ve tur operatörünü bu ülkeye götürmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.