Kredi kartı kullananların dünyası başına yıkılacak! Artık bundan fazlası yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen hafta kredi kartlarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bankaların kart sahiplerine yönelik getireceği yeni düzenlemelerin detayları belli oldu. Pandemi sürecinde "olağanüstü koşullar" nedeniyle indirilen kredi kartı asgari faiz oranları, parasal sıkılaştırma önlemleri nedeniyle yeniden artırılacak. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

KREDİ LİMİTLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Gündemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı bir televizyon programında kredi kartı harcamalarına ilişkin açıklamalar da yer aldı. Şimşek'in gelişmiş ülkelerde kredi kartına taksit uygulamasının bulunmadığını söylemesinin ardından piyasanın kart sahiplerine yönelik yeni düzenlemelere hazır olduğuna inandığını ancak kredi kartlarına ilişkin bankalara yönelik güncel talimatlar konusunda da endişelerin bulunduğunu belirtti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartlarına kademeli kısıtlama getirme planı hazırladığı, ilk adımın kredi kartlarına yönelik asgari ödeme oranının artırılması olacağı ortaya çıktı. Türkiye'de kredi kartlarında asgari ödeme tutarı uzun süredir belli limitin altındaki kartlarda %30, limitli kartlarda ise %40 olarak uygulanıyor. 2020 senesinde başlayan pandemiden dolayı iş hayatının aksaması ve harcamaların artması nedeniyle BDDK, vatandaşlara kolaylık sağlama için değeri 25.000 liranın altında olan kartlara kredi kartı limitini %20 artırdı.





Bu tutarı aşan kartlar için oran %40 olarak belirlenecek ve bu ücretler belirlenecektir. İlk aşamada alt limitli kartlar için limitin %30'a çıkarılması beklenirken, limiti 25.000 liranın üzerinde olan kredi kartları için asgari ödeme oranının da %60'a çıkarılması bekleniyor. Bu makro ihtiyati önlemlerin, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından para politikası sıkılaştırma tedbirleri kapsamında alınması planlanıyor ve önümüzdeki haftalarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.