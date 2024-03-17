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Kredi kartı sahipleri kahrolacak! Bu kısıtlamalar kartları kırdırır

Kredi kartı kullananlara özel uyarılar yapılırken gelen açıklama üzerine 6 yeni kısıtlama devreye girdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 23:40
Kredi kartı sahipleri kahrolacak! Bu kısıtlamalar kartları kırdırır

Kredi kartlarına gelen düzenlemeyle beraber vatandaşlara bilgilendirme paylaşımı yapıldı. Gelen açıklamalar üzerine enflasyonla mücadele kapsamında taksitli nakit avansa gelirken kısıtlamadan sonra tekrarda 6 madde devreye girdi. İşte kredi kartlarındaki taksitlendirmede yeni dönem...

KREDİ KARTI KISITLAMALARI
Bankalardan gelen talimat üzerine bankaların taksitli nakit avasta güncellemeye gittiği bilgisi verilirken kısıtlamaların hayata geçirildiği öğrenildi. Yürürlüğe alınan kısıtlama üzerine 12 olan nakit avans vade sayısı 3'e yükseldi. Bununla beraber limitler düşürüldü. İlk kez müşterilere verilecek faizsiz nakit avans vadesi 3 olarak güncellendi.
kredi kartı kısıtlama
YENİ KISITLAMALAR
-Taksit uygulamalarına son verilerek vade farksız taksitler kaldırıldı
-Kredi kartlarında faizler artırıldı
-Kredi kartlarındaki limit yükselişi düşürülmeye başlandı
-Yüzde 20 olan asgari ödeme tutarları güncellemeye gidilerek üst seviyelere çıkarılması bekleniyor
-Kredi kartı harcamalarına kısıtlama getirilerek belirli bir seviyenin üzerinde para harcamasına izin verilmemesi
-Lüks ürünler alımına sınırlama

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