KTO Başkanı Öztürk: Bilgi ve Strateji Üretim Kadar Rekabette Belirleyici

KTO'da Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı

Konya Ticaret Odası'nda devam eden meslek komiteleri istişareleri kapsamında, son olarak KTO 28. Genel Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi ile bir araya gelindi. KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcileri, mesleki sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı.

Taziye ve değerlendirmeler

Toplantıda konuşan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağı kazasında Konyalı Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun da aralarında bulunduğu 20 kahraman Mehmetçiğin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Öztürk, 'Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum' ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının bakım için gittiği Hırvatistan'ta düşmesi sonucu bir pilotun şehit olduğunu belirterek, 'Şehit pilotumuza da Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum' dedi.

İstişare toplantılarının önemi

Öztürk, Konya iş aleminin sorunlarını çözmek amacıyla istişareye büyük önem verdiklerini vurguladı. Oda bünyesindeki 70 meslek komitesi'nin farklı dinamiklere sahip olduğunu belirten Öztürk, bu toplantıların sektörlerin geleceği için kritik olduğunu söyledi: 'Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları dizisini, üyelerimizin katkı ve ilgisiyle kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Her toplantıda sektörlerimizin nabzını tutuyor, sorunları ve çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyoruz.' Öztürk, bu görüşlerin odamızın raporlarına, temsil faaliyetlerine ve politika önerilerine yön verdiğini ifade etti.

Danışmanlık sektörü: Stratejik akıl ortağı

Danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin ekonomiye sağladığı katkıya dikkat çeken Öztürk, işletmelerin kurumsal güçlenmesi, ihracat yönetimi, finansal risk kontrolü ve dijital dönüşüm gibi alanlarda profesyonellere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Öztürk, 'Artık üretim kadar bilgi, strateji ve rehberlik de ekonomik rekabetin belirleyici unsurları arasında yer alıyor' sözleriyle sektörün önemini özetledi.

Öztürk, şehrin danışmanlık alanında güçlü olduğunu, bu sektörün hem doğrudan istihdam hem de yüksek katma değer sağladığını vurgulayarak, sektörün KOBİ'lerin yol göstericisi ve sanayinin stratejik akıl ortağı konumunda olduğunu kaydetti. 'Bu bakımdan görüş ve önerilerinizi özellikle önemsiyoruz' dedi.

Komite değerlendirmeleri

Komite adına konuşan KTO 28. Genel Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Başoda, toplantı için KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiğini belirtti ve sektörün gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından KO üyelerine söz verilerek talep ve öneriler dinlendi.

