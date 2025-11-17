KTO Başkanı Öztürk: Bilgi ve Strateji Üretim Kadar Rekabette Belirleyici

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 28. Genel Müşavirlik komitesi toplantısında bilgi, strateji ve rehberliğin ekonomik rekabette üretim kadar belirleyici olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:20
KTO Başkanı Öztürk: Bilgi ve Strateji Üretim Kadar Rekabette Belirleyici

KTO'da Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı

Konya Ticaret Odası'nda devam eden meslek komiteleri istişareleri kapsamında, son olarak KTO 28. Genel Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi ile bir araya gelindi. KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcileri, mesleki sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı.

Taziye ve değerlendirmeler

Toplantıda konuşan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağı kazasında Konyalı Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun da aralarında bulunduğu 20 kahraman Mehmetçiğin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Öztürk, 'Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum' ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının bakım için gittiği Hırvatistan'ta düşmesi sonucu bir pilotun şehit olduğunu belirterek, 'Şehit pilotumuza da Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum' dedi.

İstişare toplantılarının önemi

Öztürk, Konya iş aleminin sorunlarını çözmek amacıyla istişareye büyük önem verdiklerini vurguladı. Oda bünyesindeki 70 meslek komitesi'nin farklı dinamiklere sahip olduğunu belirten Öztürk, bu toplantıların sektörlerin geleceği için kritik olduğunu söyledi: 'Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları dizisini, üyelerimizin katkı ve ilgisiyle kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Her toplantıda sektörlerimizin nabzını tutuyor, sorunları ve çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyoruz.' Öztürk, bu görüşlerin odamızın raporlarına, temsil faaliyetlerine ve politika önerilerine yön verdiğini ifade etti.

Danışmanlık sektörü: Stratejik akıl ortağı

Danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin ekonomiye sağladığı katkıya dikkat çeken Öztürk, işletmelerin kurumsal güçlenmesi, ihracat yönetimi, finansal risk kontrolü ve dijital dönüşüm gibi alanlarda profesyonellere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Öztürk, 'Artık üretim kadar bilgi, strateji ve rehberlik de ekonomik rekabetin belirleyici unsurları arasında yer alıyor' sözleriyle sektörün önemini özetledi.

Öztürk, şehrin danışmanlık alanında güçlü olduğunu, bu sektörün hem doğrudan istihdam hem de yüksek katma değer sağladığını vurgulayarak, sektörün KOBİ'lerin yol göstericisi ve sanayinin stratejik akıl ortağı konumunda olduğunu kaydetti. 'Bu bakımdan görüş ve önerilerinizi özellikle önemsiyoruz' dedi.

Komite değerlendirmeleri

Komite adına konuşan KTO 28. Genel Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Başoda, toplantı için KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiğini belirtti ve sektörün gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından KO üyelerine söz verilerek talep ve öneriler dinlendi.

KTO 28. GENEL MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NDA KONUŞAN...

KTO 28. GENEL MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NDA KONUŞAN KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK; "ARTIK ÜRETİM KADAR BİLGİ, STRATEJİ VE REHBERLİK DE EKONOMİK REKABETİN BELİRLEYİCİ UNSURLARI ARASINDA YER ALIYOR" DİYEREK SEKTÖRÜN ÖNEMİNE VURGU YAPTI.

KTO 28. GENEL MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI’NDA KONUŞAN...

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt 2026 Bütçesi Meclis’te: Vali Mustafa Eldivan'dan Öncelik Vurgusu
2
Manisa TSO ve Manisa TB: TOBB Nefes Kredisi 50 Milyar TL'ye Çıkarıldı
3
Çalışanların %66'sı: Performans Değerlendirme Zam ve Terfi İçin
4
İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi eylülde 51,7
5
Spot Doğal Gaz: Referans Fiyat 14 bin 323 lira 89 kuruş
6
Trabzon'da 8 Aylık Fındık İhracatı 455 Milyon 563 Bin Doları Aştı
7
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Haziran’da Yıllık %33,88, Aylık %2,52 Arttı

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler