KTO’da Uluslararası Öğrenciler ile Kayseri Firmaları Buluştu: 72 Öğrenci, 637 Görüşme

Kayseri Ticaret Odası'nın Global Talent Kayseri etkinliğinde 72 uluslararası öğrenci ile 37 Kayseri firması bir araya geldi; toplam 637 birebir görüşme gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:19
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen Global Talent Kayseri - Uluslararası Öğrenci-Firma Buluşmaları etkinliğinin ikincisi, şehirdeki iş dünyası ile uluslararası gençleri buluşturdu.

Etkinlik Detayları

Etkinlikte Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nde eğitim gören 72 uluslararası öğrenci, 33 farklı ülkeyi temsilen yer aldı. Kentin birçok sektöründen 37 firma temsilcisiyle yapılan görüşmeler sonucunda toplam 637 birebir görüşme kaydedildi.

Başkan Ömer Gülsoy'un Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, açılış konuşmasında gençlerin Kayseri’nin ihracat vizyonu için önemli bir güç olduğunu vurguladı. Gülsoy, uluslararası öğrencilerin firmalar için yalnızca bir stajyer ya da aday çalışan değil, aynı zamanda yeni pazarlarla Kayseri arasında köprü olabilecek büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

"Gençlerimiz buraya eğitim amacıyla geldiler; bir kısmı mezun olunca ülkelerine dönecek, bir kısmı Türkiye’de kalacaklar. Her iki yol da firmalarımız için büyük bir avantajdır. Ülkelerine dönen gençler gönüllü ihracat elçilerimiz, burada kalanlar ise dış ticaret ekiplerimizde adeta ihracat akıncılarımız olabilir. Bu süreç, hem firmalarımız hem gençlerimiz için kazan-kazan mantığıyla ilerleyen gerçek bir fırsattır."

"Kayseri güçlü bir üretim şehridir. Ancak güçlü üretimin yanında yeni kanallara, yeni pazarlara ve yeni akıllara ihtiyaç vardır. Uluslararası öğrencilerimiz tam da bu noktada firmalarımız için yeni bir yön ve yeni bir kapı açıyor. Kendi ülkelerinin dilini, kültürünü ve ticaret yapısını bilen bu gençler; firmalarımıza ihracat yolculuğunda eşsiz bir avantaj sağlıyor"

Gülsoy ayrıca KTO’nun üniversitelerle yürüttüğü ‘Üretimde ve İhracatta Dönüşüm Programı’ sayesinde genç yeteneklerle sektör ihtiyaçlarının buluşturulduğunu belirterek, gençleri birer yol arkadaşı olarak gördüklerini ifade etti.

Somut İş Birlikleri ve Geri Bildirimler

Etkinliğin öne çıkan çıktılarından biri, ilk buluşmada tanışan bir Kayseri firmasının Tunus’ta bayilik süreci başlattığını açıklaması oldu. Firma yetkilileri ayrıca, etkinlikte tanıştıkları öğrencilerle görüşmeleri sürdürdüklerini, 15 kişilik yeni bir dış ticaret ekibi kurma aşamasında olduklarını ve öğrencileri fabrikalarında değerlendirmek üzere davet ettiklerini belirtti.

Öğrenciler, görüşmelerin kendileri için faydalı olduğunu ve birçok firma ile doğrudan temas kurduklarını belirterek KTO’ya teşekkür etti. Firma temsilcileri ise etkinliğin dış ticaret, yabancı dil desteği ve ülke bazlı ticari temaslar açısından somut kazanımlar sağladığını ifade etti.

