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Küresel Finansal Sistem Parçalanması 5,7 Trilyon Dolar Kayba Neden Olabilir

Dünya Ekonomik Forumu, parçalanmanın küresel GSYH'yi 5,7 trilyon dolar azaltabileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:04
Küresel Finansal Sistem Parçalanması 5,7 Trilyon Dolar Kayba Neden Olabilir

Küresel Finansal Kriz Tehlikesi

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yeni raporuna göre, küresel finansal sistemdeki parçalanma, dünya genelinde 5,7 trilyon dolarlık kayba yol açabilir. Bu rapor, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 55. Yıllık Toplantılar kapsamında açıklandı.

Parçalanmanın Ekonomik Etkileri

Ülkelerin uyguladığı kısıtlayıcı ticaret politikaları ve devletçilik anlayışları, küresel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)'da önemli bir düşüşe sebep olabilir. Rapor, bu parçalanmanın ticaretin ve sınır ötesi sermaye akışlarının azalmasına yol açarak, ekonomik verimliliği olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Bu bağlamda kaybın, 0,6 trilyon dolardan 5,7 trilyon dolara kadar çıkma ihtimali bulunuyor.

Jeoekonomik Parçalanma ve Küresel Riskler

Artan jeoekonomik parçalanmanın, 2008 finansal krizinden ya da Kovid-19 salgınından kaynaklanan sorunlardan daha büyük ekonomik etkiler yaratabileceği öngörülüyor. Ülkelerin jeopolitik hedeflerine ulaşmak için yaptırımlar ve sübvansiyonlar gibi korumacı yöntemlere başvurması, küresel ekonomide iş birliği ortamını tehdit ediyor.

Küresel Yaptırımların Artışı

Rapora göre, dünyadaki yaptırımlar 2017'den itibaren yüzde 370 oranında bir artış gösterdi. WEF Mali ve Parasal Sistemler Merkezi Başkanı Matthew Blake, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki maliyetinin büyük olasılıkla çok yüksek olduğunu belirtti. "Liderler, ilkeli yaklaşımlarla küresel finans sistemini korumak için kritik bir fırsatla karşı karşıya," şeklinde uyardı.

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