Küresel Ham Çelik Üretimi Şubatta Yüzde 3,4 Düştü

Küresel Ham Çelik Üretiminde Düşüş Devam Ediyor

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin, şubat ayında üretimini geçen yıla göre %3,3 oranında azalttı. Bu durum, küresel ham çelik üretimini de olumsuz etkileyerek toplam üretimin %3,4 gerilemesine yol açtı. Küresel ham çelik üretimi, 144,7 milyon ton olarak kaydedildi.

Dünya Çelik Birliği Açıklama Yaptı

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), şubat ayı üretim verilerini açıkladı. Verilere göre, bu yılın ikinci ayında küresel ham çelik üretimi, 2024'ün aynı ayına kıyasla %3,4 oranında düşüş göstermiştir.

Üretim Verileri: Çin ve Diğer Ülkeler

Çin'in üretiminin yanında, Japonya da %8,5'lik bir düşüşle üretimini 6,4 milyon ton'a indirdi. ABD'de ham çelik üretimi %7 azalarak 6 milyon ton, Almanya'da ise %13,5 düşüşle 2,7 milyon ton oldu.

Diğer yandan, Brezilya'da %1,6'lık bir azalma ile üretim 2,7 milyon ton, Rusya'da ise %3,4'lük düşüşle 5,8 milyon ton seviyesine gerildi.

Hindistan ve İran’ın Üretimindeki Değişimler

Bu dönemde, Hindistan'ın ham çelik üretimi %6,3 artarak 21,8 milyon ton'a çıkarken, İran'ın üretimi ise %24,1 azalış göstererek 1,7 milyon ton'a düştü.

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi

Bununla birlikte, Türkiye'nin ham çelik üretimi de, geçen yılın aynı dönemine göre %5,6 azalarak 2,9 milyon ton seviyesine geriledi.