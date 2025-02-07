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Küresel LNG Talebinin Artışı Gemi Siparişlerini Yükseltti

Küresel LNG talebindeki artış, 2024'te gemi siparişlerini %25 oranında artırarak 109'a ulaşmasını sağladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:12
Küresel LNG Talebinin Artışı Gemi Siparişlerini Yükseltti

Küresel LNG Talebindeki Artış Gemi Siparişlerini Yükseltti

Küresel LNG talebinin yükselmesi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemi siparişlerini önemli ölçüde artırdı. 2024 yılı itibarıyla LNG gemi siparişleri %25 oranında artarak 109 adede ulaşması bekleniyor.

Son yıllarda yaşanan bu artış, LNG ihracatını destekleyerek Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) verilerine göre, 2024'te bir önceki yıla göre %1,6 artışla toplam 411,5 milyon ton seviyesine ulaşacağını gösteriyor.

Avrupa’nın İhtiyaçları Siparişleri Artırdı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından, Avrupa Birliği gibi bölgelerde LNG taşımacılığına olan gereken talep, sektörde yeni gemi siparişlerine olumlu yansıdı. Özellikle Katar gibi ülkeler, doğal gaz sıvılaştırma kapasitelerinde önemli artışlar gerçekleştirirken, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerin LNG ihtiyacındaki artış dikkat çekti.

Açık Ara Lider Güney Kore

Veson Nautical'ın 2024 piyasa raporuna göre, LNG gemi inşaatında en fazla siparişi Güney Kore aldı ve bu ülke 68 gemi siparişi ile sektörün liderliğini sürdürdü. Çin ise 41 gemi siparişiyle ikinci sırada yer aldı.

En büyük siparişi veren ülke Katar oldu ve geçen yıl toplam 40 gemi siparişi ile en çok talepte bulunan ülke konumuna geldi. Ayrıca, Çin 17 LNG gemi siparişi vererek hem üretici hem de alıcı olarak piyasadaki ağırlığını korudu; Yunanistan da 10 sipariyle üçüncü sırada kendine yer buldu.

2024 Yılına Dair Ekonomik Veriler

Geçtiğimiz yıl, 62 gemi inşaatının tamamlandığı ve işletmecilerine teslim edildiği bildirildi. Ancak, 2024 yılı itibarıyla LNG taşımacılığı gelirlerinin geciken projeler ve yüksek stoklar nedeniyle düştüğü görülüyor. 2024 günlük ortalama kiralama ücretleri, bir önceki yıla göre %52 azalarak 55 bin dolar seviyesine geriledi.

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