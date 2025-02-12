Küresel Piyasalar ABD Enflasyon Verisine Odaklandı

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olunacağına dair açıklamaları ile karışık bir seyir öne çıkıyor. Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Powell'ın yapacağı sunum, piyasaların yönünü belirleyecek kritik etkenler arasında yer alıyor.

Ticaret Savaşları ve Enflasyon Endişeleri

Dünya genelinde süregelen enflasyon-resesyon ikilemi, ABD Başkanı Trump'ın tarife kararları ile daha da derinleşiyor. Trump, önemli ticaret ortaklarına uygulanan gümrük vergilerinin ardından çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getiren bir kararname imzaladı. Bu durum, "ticaret savaşları"nın derinleşebileceği endişelerini artırıyor.

Trump'ın kararlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği ve Fed'in enflasyonla mücadelede aldığı mesafeyi zorlaştırabileceği kaygıları, yatırımcıların fiyatlamalarını etkiliyor. Bugün açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in projeksiyonlarına yönelik ipuçları aranacak.

Powell'ın Açıklamaları ve Piyasa Tepkisi

Fed Başkanı Powell, dün ABD Senatosunda yaptığı konuşmada ekonominin genel anlamda güçlü olduğunu vurguladı. İş gücü piyasasının sağlam kaldığını belirten Powell, enflasyonun uzun vadeli hedefler doğrultusunda azaltılması gerektiğini ifade etti. Geçen yıl eylül ayından bu yana %100 baz puan politika faizi indirdiğini anımsatarak, menkul kıymet varlıklarının azaltılmaya devam edeceğini söyledi.

Powell, "Politika duruşumuzun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması nedeniyle acele etmemize gerek yok," dedi. Bu açıklamalar, piyasalarda dikkatle takip ediliyor.

Kurumsal Gelişmeler ve Altın Fiyatları

Kurumsal alanda, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik kararnamesi sonrasında Amerikalı çelik şirketlerinin hisseleri değer kazandı. Steel Dynamics %1,5, Century Aluminum %5,6 yükseldi. Ancak Cleveland-Cliffs %4,6 değer kaybetti.

Küresel belirsizlikler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişeleri altın fiyatlarına olan talebi artırdı. Altının ons fiyatı dün 2,943 dolara ulaştıktan sonra 2,886 dolardan işlem görüyor.

Piyasa Performansı

Dün, ABD borsa endeksleri karışık bir seyir izledi. S&P 500 endeksi yatay kalırken, Nasdaq %0,36 geriledi. Avrupa borsalarında ise pozitif bir seyir öne çıktı. Ursula von der Leyen, Trump'ın vergi kararına sert karşılık verileceğini belirtti. Almanya'da DAX 40 %0,58, Fransa'da CAC 40 %0,28 değer kazandı.

Asya'da Alış Ağırlıklı Seyir

Asya borsalarında, Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarına karşılık Güney Kore'nin misilleme yapacağı bildirildi. Japonya merkez bankası başkanı, Trump's politikalarının etkisini değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Borsa İstanbul ve Yurt İçi Veriler

Yurt içindeki Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,38 değer kazanarak 9,882.79 puandan kapandı. Dolar/TL ise %0,1 artışla 36.0440 seviyesinden işlem gördü.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekilde: