Kavak OSB yüzde 90 dolulukla 1.350 kişiye istihdam sağlıyor

Genişleme ve altyapı yatırımlarıyla bölge ekonomiye katkı sağlıyor

Samsun Valiliği’nden edinilen bilgiye göre, Kavak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) katma değerli üretim ve istihdamda yükselişini sürdürüyor.

Şehir merkezine 50 kilometre, limana ve demiryoluna 52 kilometre mesafede, şehirlerarası karayolu kenarında 1.400 dönümlük alanda kurulu bulunan Kavak OSB, ulaşım kolaylığı ve personel temini açısından önemli bir avantaj sunuyor.

Bölgede doluluk oranı %90 seviyesine ulaşmış olup, burada faaliyet gösteren firmalarda toplam 1.350 kişi istihdam ediliyor.

Ulusal ve uluslararası yatırımcılardan yoğun talep gören Kavak OSB’de, yatırım yapmak isteyenler için 600 dönümlük ilave genişleme alanı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle OSB içindeki mevcut altyapının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, günlük 1.000 metreküp kapasiteli arıtma tesisinin proje hazırlıkları başlatıldı.

Ayrıca Hacılı Geçidi Kavşağı’nda yapılacak bağlantı yoluyla bölgedeki işletmelerin zaman ve yakıt tasarrufu sağlaması hedefleniyor.

Kavak OSB’de üretim artışı sürüyor; bölgedeki firmalar 18 farklı ülkeye ihracat yaparak Samsun ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

SAMSUN KAVAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÜZDE 90 DOLULUK ORANINA ULAŞARAK BİN 350 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR; GENİŞLEME ALANI, ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE ARTAN İHRACATLA BÖLGE EKONOMİYE GÜÇ KATMAYI SÜRDÜRÜYOR.