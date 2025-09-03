Avrupa borsaları ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasını bekliyor — İspanya hariç pozitif seyir

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Piyasalar Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı

Avrupa borsalarında İspanya hariç genel olarak pozitif bir seyir gözlenirken, yatırımcıların dikkatleri bugün Almanya'da yapacağı konuşmaya odaklanan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde üzerinde.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 544,2 puandan işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 23.546 puanda bulunuyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 primle 9.121 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 41.869 puana ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.681 puanda seyrediyor. Öte yandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 14.701 puanda bulunuyor.

Piyasa katılımcıları, Lagarde'ın Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun 9. Yıllık Konferansında yapacağı açıklamalarda küresel ve bölgesel ekonomik gidişata ilişkin işaretler arıyor. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 11 Eylül'de ECB'nin politika faizini sabit tutmasının beklendiğini vurguluyor.

Bugün yoğun veri gündemi de piyasaların odağında. Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri yatırımcıların dikkatinde olacak. Ayrıca ABD'de JOLTS açık iş sayısı gibi veriler de takip edilecek.

Fransa'daki siyaset gündemi de risk unsuru olarak izleniyor. Ülkede meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) liderleri, 8 Eylül'de yapılacak güven oyu yoklamasında hükümeti düşürmek için oy kullanmada kararlı olduklarını açıkladı. Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard, Başbakan François Bayrou'nun gelecek hafta yapılacak güven oylamasında devrilmesi halinde hükümetin bütçe açığını azaltma planlarından taviz vermek zorunda kalacağını belirtti.

Yatırımcılar, hem merkez bankası yetkililerinin söylemlerini hem de bugün açıklanacak makro verileri takip ederek pozisyonlarını şekillendirmeye devam ediyor.