TÜSİAD'dan YİK Öncesi Ankara Kokteyli: Siyaset ve İş Dünyası Bir Araya Geldi

TÜSİAD, YİK toplantısı öncesi Ankara’da düzenlenen kokteyle siyasi liderler, milletvekilleri ve iş insanlarını bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:12
TÜSİAD'dan YİK Öncesi Ankara Kokteyli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı öncesinde Ankara'da bir otelde kokteyl programı düzenledi. Etkinlik, siyaset ve iş dünyasının temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu.

Katılımcılar

Kokteyle; siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve iş adamları katıldı. Katılımcılar, program boyunca karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeler ve İstişare

Program sırasında genel başkanlar ve milletvekilleri, TÜSİAD Başkanı Ömer Aras ile bir araya gelerek sohbet etti. Toplantı öncesi düzenlenen kokteyl, katılımcılar arasında doğrudan iletişim ve istişare imkânı sağladı.

