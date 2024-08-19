Küresel Piyasalar Jackson Hole Sempozyumu Öncesi Dalgalı Seyir İzliyor

Küresel Piyasaların Durumu

Küresel piyasalarda bu hafta karışık bir seyir görülürken, tüm dikkatler ABD'de gerçekleşecek olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilmiş durumda. Yatırımcılar, sempozyumdan gelecek olan işaretleri merakla bekliyor.

Ekonomik Verilerin Piyasalara Etkisi

Geçen hafta pazara yansıyan, ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarında bir azalma sinyali verirken, resesyon endişelerinin azalması ile risk iştahı artış gösterdi. Piyasalardaki hareketliliğin temel sebebi, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sempozyumdaki açıklamaları olacak gibi görünüyor.

Faiz İndirimleri ve Konut Verileri

Öngörüler, önümüzdeki ay Fed'in faiz indirimine gideceği yönünde. Ancak indirim miktarına ilişkin beklentiler değişkenlik gösteriyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de temmuz ayında yeni konut sayısı %6,8 azaldı ve inşaat izinleri Haziran 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi.

Tüketici Güven Endeksi ve Fed Açıklamaları

Ayrıca, Michigan Üniversitesi'nin ölçtüğü tüketici güven endeksi ağustos ayında 67,8 seviyesine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in borçlanma maliyetlerini kademeli olarak düşürmesi gerektiğini vurgulayarak, mevcut oranların üzerindeki ayarlamaların zamanının geldiğini belirtti.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Son Gelişmeler

Avrupa borsaları, Cuma günü İngiltere hariç genel olarak yükseliş gösterdi. Analistler, Avrupa Merkez Bankası’nın Eylül toplantısında faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor. Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor; Çin Başbakanı Li Qiang tüketimi artıracak adımlar atacaklarını duyurdu.

Türkiye Piyasaları ve TCMB Beklentileri

Türkiye'de ise BIST 100 endeksi Cuma günü %1,61 değer kaybederek 9.821,96 puandan kapandı. Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararları yakından izlenecek. Ekonomistlerin %50'lik sabit bir faiz beklentisi mevcut.

Bugün, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklanacak. ABD'de ise temmuz ayı öncü endeks verilerinin takip edileceği belirtildi.