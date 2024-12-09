Küresel Piyasalar Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Küresel piyasalarda, dünya genelindeki siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artması sebebiyle karışık bir seyir öne çıkıyor. Yatırımcılar, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun bir veri gündemini bekliyor.

ABD İstatistikleri ve Beklentiler

ABD'de açıklanan veriler, ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine dair iyimserliği artırmasına rağmen, Güney Kore ve Fransa'daki siyasi karışıklıklar ile Orta Doğu'daki tansiyonun yükselmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde Banka'ya temkinli olabilme imkanı sağladığını ifade etti. ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in geleceğe dair projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak.

Piyasa Gelişmeleri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan, başkan seçilen Donald Trump'ın uluslararası ticaret üzerindeki politikaları hakkında soru işaretleri devam ederken, Trump, Fed Başkanı Powell’ı görevden almayacağını açıkladı.

Fed yetkililerinin açıklamalarıyla birlikte, Michelle Bowman, enflasyondaki ilerlemelerin duraklamış gibi göründüğünü belirtti. Austan Goolsbee, faiz indirimi konusunda temkinli bir yaklaşım benimseneceği sinyalini verirken, Beth Hammack, Fed’in faiz indirim hızını yavaşlatması gerektiğine dikkat çekti.

Piyasalardaki Genel Gelişmeler

Geçtiğimiz Cuma günü ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 0,25, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Petrol fiyatları ise OPEC+ grubunun üretim ertelemesinin ardından yüzde 0,5 artışla 71,2 dolara yükseldi.

Asya borsalarında ise Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler devam ederken, Nikkei 225 Endeksi yatay seyretti. Çin’de açıklanan verilere göre, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

İçerideki Gelişmeler

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Cuma günü yüzde 1,46 değer kazanarak 10.081,00 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise yüzde 0,4 artışla 34,8080’den kapandı.

Bugün yurt içinde takip edilecek veriler arasında Türkiye'nin kasım ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ile ABD'de ekim ayı toptan eşya stokları yer alacak.