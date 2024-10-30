Küresel Piyasalarda ABD Büyüme Verilerine Odaklanma

Küresel Piyasalarda Temkinli Bekleyiş

Küresel piyasalarda, yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği gözlemleniyor. Bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verileri büyük bir dikkatle takip ediliyor. Yatırımcılar, bu verilerin ABD ekonomisinin enflasyonla mücadele konusunda ne kadar başarılı olduğunu belirlemede önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.

ABD Ekonomisi ve Merkez Bankası Beklentileri

Analistler, bu haftaki verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri hakkında daha fazla bilgi verebileceğinin altını çiziyor. Açıklanan son veriler arasında, eylül ayında JOLTS açık iş sayısının 7 milyon 443 bine düşmesi, piyasalarda beklenen gelişmeler üzerinde etkili olabilir.

Bilanço Dönemi ve Hisse Piyasaları

Kurumsal düzeyde, büyük şirketler finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Örneğin, hızlı servis restoran zinciri McDonald's, kar ve gelirleri beklentilerin üzerinde ancak üçüncü çeyrek küresel satışlarının %1,5 oranında düşmesi nedeniyle hisseleri %0,6 oranında geriledi. Ford'un hisseleri, kar tahminini düşürmesi ile %8,4 değer kaybetti.

Buna karşın, "Muhteşem 7" olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinden Google'ın ana şirketi Alphabet, 30 Eylül'de sona eren çeyrekte 88,27 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 2,12 dolarlık bir kazanç açıkladı. Bu bilanço sonrası şirketin hisseleri vadeli piyasalarda %5,9 değer kazandı.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

Bugün Microsoft, Meta Platforms ve Eli Lilly'nin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz oranını aşağıya çekmesine kesin gözüyle bakılması yönünde şekilleniyor.

Altın fiyatları ise, Orta Doğu'daki gerginlikler ve ABD'deki başkanlık seçim belirsizlikleri nedeniyle %1,1 artışla 2,773,50 dolar ile kapanış rekoru kırdı. Şu an ise 2,782 dolardan işlem görüyor. Diğer yandan, Brent petrol varil fiyatı %0,1 artarak 71,1 dolardan işlem görüyor.

Asya Piyasalarında Gelişmeler

Asya piyasalarında Japonya hariç negatif bir görünüm öne çıkıyor. Son günlerde ABD'nin Çin'e uyguladığı yarı iletken, kuantum ve yapay zeka yatırımları üzerindeki kısıtlamalar dikkat çekiyor. AB ise Çin yapımı elektrikli otomobillere yönelik ilave gümrük vergileri getirdi.

Yurt İçi Piyasaların Durumu

Yurt içinde ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle işlemler gerçekleşmedi. Pazartesi günü işlemler, Borsa İstanbul'da alıcılı bir seyir izleyerek BIST 100 endeksi %0,42 değer kazanarak 8,945,80 puandan kapandı.

Piyasalarda bugün dikkatle takip edilecek veri açıklamaları arasında Türkiye'de ekim ayı sektörel enflasyon beklentileri ve ekonomik güven endeksi yer alacak. Yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD'den gelecek büyüme ve istihdam verileri yatırımcılar tarafından izlenecek.