Küresel Piyasalarda Belirsizlik: Tarife Tartışmaları Etkisini Sürdürüyor

Küresel Piyasalarda Belirsizlik İş Başında

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları, yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor. Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun yarattığı belirsizlikler, enflasyon ve resesyon ikilemi ile birleşerek ekonomilerin ana gündem maddesi haline geldi.

Tarife Açıklamaları ve Piyasalara Etkisi

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray, 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklılık esaslı tarifelere dair stratejisini daraltmış durumda. Trump, bu tarihte birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini belirtirken, bu durum, ticaret konusunda daha dengeli bir yaklaşım sergileneceğini düşündürüyor.

Analistler, bu gelişmeyi olumlu bir sinyal olarak değerlendirerek, ticaret zincirleri üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Diğer taraftan, Trump’ın otomobil ve ilaç sektörlerine yönelik yeni tarifeler açıklama ihtimali de piyasaları hareketlendiriyor.

Öte yandan, Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan itibarıyla %25 tarife getireceğini duyurdu. Bu açıklamalar, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor ve fiyatlarda oynaklık yaratıyor.

Fed ve Enflasyon Görünümü

Analistler, bu hızlı haber akışının ABD Merkez Bankası (Fed)’nın gelecekteki adımları konusunda belirsizlik yarattığını belirtiyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun inişli çıkışlı olacağını ve bu yıl yalnızca tek faiz indirimi olabileceğini öngörüyor. Bu belirsizlikler, tarifelere dair yapılan konuşmalarla birlikte hammadde fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Makroekonomik Veriler ve Piyasalardaki Son Durum

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mart ayı itibarıyla 49,8’e gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında kaldı. ABD’de büyüme verilerinin ve işsizlik maaşı başvurularının açıklanacağı günler, ekonominin gidişatına dair daha fazla bilgi sunacak.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,33 seviyesinde kalırken, Dolar endeksi %0,1 düşüşle 104,3’den işlem görmektedir. Altın, %0,4 oranında değer kaybederek 3.012 dolara gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı %0,1 azalarak 72,4 dolara düşmüştür.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Gelişmeler

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir gözlemlenirken, tarife endişeleri bölge endekslerinin yönünü etkiliyor. Almanya merkezli yazılım şirketi SAP, piyasa değeri ile Novo Nordisk'i geride bırakarak Avrupa’da en değerli şirket olma unvanını elde etti.

Asya borsalarında ise Japonya hariç negatif bir seyir izleniyor. Özellikle Hong Kong’daki teknoloji sektörü üzerindeki düşüş dikkat çekiyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun %2’ye ulaşması durumunda, para politikasında değişiklik yapabileceklerinin sinyalini verdi.

Türkiye Piyasalarının Durumu

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan günü tamamladı. Dolar/TL, %0,4 yükselişle 37,9770’ten kapandı. Bugün Türkiye’de açıklanacak reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile yurt dışında açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksi, önemli veriler arasında yer alıyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puan seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.