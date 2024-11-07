Küresel Piyasalarda Fed'in Faiz Kararı Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Gözler Fed’e Çevrildi

Küresel piyasalarda ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferinin ardından belirsizlik yaşanırken, gözler ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrildi. Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararı, yatırımcılar için kritik önem taşıyor.

Başkanlık Seçim Sonuçları

5 Kasım'da yapılan 60. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark attı ve ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, Ocak ayında yemin ederek göreve başlayacak.

Fed Toplantısının Önemi

Siyasi belirsizliklerin geride kalmasının ardından yatırımcılar, Fed'in politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına dair ipuçları arayacak. Analistler, Fed’in alacağı kararların varlık fiyatlarında oynaklık yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Enflasyonist Endişeler ve Faiz Beklentileri

Trump’ın potansiyel politikalarının enflasyonist etkileri konusunda kaygılar öne çıkarken, bu durum Fed’in faiz indirimlerini yavaşlatması üzerinde etkili olabilir. Para piyasalarında Fed’in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kripto Para ve Hisse Senetleri Üzerindeki Etkiler

Trump’ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacağına dair sonuçlardan sonra, kripto para ve hisse senetlerinde yükseliş gözlemlenirken, altının ons fiyatı düşüş eğilimini sürdürüyor. Örneğin, Bitcoin’in fiyatı 76 bin 400 doları aşarak rekor tazeledi.

Döviz ve Tahvil Piyasaları

Dolar endeksi de tarihi bir zirveye çıkarak 105,44 seviyesine ulaştı. Ayrıca, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi son dört ayın en yüksek seviyesinde dengelendi.

AB'nin Tepkisi

Avrupa borsaları, Trump'ın kazanmasının ardından düşüş yaşarken, özellikle otomotiv ve temiz enerji şirketlerinde kayıplar görüldü. Avrupa Yenilenebilir Enerji Endeksi de önemli bir düşüş gösterdi.

Almanya'daki Hükümet Krizi

Dün Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almasından sonra hükümetin kriz ortamında karar üretme yeteneği tartışma konusu oldu.

Asya'da Piyasa Tepkisi

Asya piyasalarda ise Japonya hariç genel olarak pozitif bir seyir izleniyor. Çin’de beklenenden iyi gelen dış ticaret verileri olumlu yankı buldu.

Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

Bugün yatırımcıların takip edeceği önemli veriler arasında Almanya sanayi üretimi, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD işsizlik maaşı başvuruları yer almaktadır.