Küresel Piyasalarda Pozitif Başlangıç

Küresel Piyasalar Haftaya Pozitif Seyirle Girdi

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam raporu ve büyüme gibi yoğun makroekonomik veriler haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Önemli verilerin takip edileceği bu hafta, özellikle İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısının etkileriyle birlikte, risk algısını azaltarak piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu.

Şirket Karlılıkları Ekonomik Aktiviteyi Destekliyor

ABD’de açıklanan şirket karlılıkları, ekonomik aktivitenin canlı kaldığını ortaya koydu. Ancak bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın hedeflediği enflasyon seviyesine ulaşmasının zaman alacağının sinyalini de veriyor.

İstihdam ve Büyüme Verileri Kritik Öneme Sahip

Analistler, gelecek dönemde Fed'in alacağı kararlar üzerinde etkili olabilecek makroekonomik verilerin yakından izleneceğini belirtiyor. Cuma günü açıklanan dayanıklı mal siparişlerinde Eylül ayında %0,8’lik bir azalma kaydedildi.

Tüketici Güven Endeksi ve Banka Hisseleri

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, Ekim ayında yukarı yönlü revize edilerek %70,5’e çıktı. Ancak, New York Community Bank’ın bilançolarındaki zararlara bağlı olarak hisseleri %8’den fazla düştü.

Piyasa Durumu ve Faiz İhtimalleri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in Kasım'da 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aralık ayı içinse faiz indirimi ihtimali %72 oranında fiyatlanmakta. Bu arada, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,25 seviyesinde işlem görüyor.

Asya ve Avrupa Piyasalarında Gelişmeler

Asya piyasalarında ise Japonya'nın seçimlerinden sonra yaşanan pozitif seyir gözlemlenirken, Çin'de eylül ayında sanayi karlarının %3,5 azaldığı bildirildi. Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir hâkim oldu, ECB Başkanı Christine Lagarde enflasyon hedeflerine ulaşma yolunda olumlu gelişmelere dikkat çekti.

Borsa İstanbul ve Dolar/TL Durumu

Yurt içindeki Borsa İstanbul, cumartesi günü %0,40 değer kazanarak 8.908,47 puandan kapandı. Dolar/TL ise %0,2 artışla 34,3063'ten günü tamamladı.

Öne Çıkan Veri Gündemi

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağı, ancak ABD'de Ekim ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi'nin takip edileceği belirtildi.