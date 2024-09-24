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Küresel Piyasalarda Pozitif Gelişmeler ve Ekonomik Göstergeler

Küresel piyasalar, ABD'nin ekonomik durumu ve merkez bankasının adımları ile birlikte pozitif bir seyir izliyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:53
Küresel Piyasalarda Pozitif Gelişmeler ve Ekonomik Göstergeler

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı yeni kararların etkileri gözlemlenirken, ABD ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapacağına dair umutlar yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Çeşitli ülke ekonomilerinin resesyona girme olasılıkları ise büyük bir dikkatle takip ediliyor.

ABD Ekonomisinden Sinyaller

Özellikle ABD işgücü piyasasından gelen veriler, yatırımcılar üzerinde odaklanmayı sürdürdürüyor. Dün açıklanan yeni imalat verileri, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiğini ortaya koydu. İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde aylık 0,9 puan azalarak 47 seviyesine düştü; bu, piyasa beklentilerinin altında kalmış oldu. Hizmet sektörü ise PMI verisiyle 55,4'e gerileyerek öngörülerin üzerinde bir performans sergiledi.

Fed Yetkililerinin Görüşleri

Fed'in yetkilileri ise, yaptığı açıklamalarda faiz indirimlerinin gerekçelerini dile getirmekte. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankanın mevcut faiz oranlarının yıl sonuna kadar yarım puan daha indirilmesini desteklediğini belirtti. Kashkari, enflasyonda önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizerken, işgücü piyasasında yavaşlamanın devam ettiğini vurguladı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic da faiz indirimi sürecinin, enflasyon ve istihdam risklerini dengeleyeceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de iş gücü piyasalara ilişkin yapılan açıklamalarda daha kapsamlı faiz indirimleri yapılacağına dair sinyaller veriyor.

Piyasalardaki Hareketlilik

Piyasalarda yılsonuna kadar Fed’den 75 baz puanlık bir faiz indirim beklentisi hakim. Bugün yapılan veriler doğrultusunda, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,74 seviyelerine geriledi, dolar endeksi ise 100,9 seviyelerinde dengelendi. Altın fiyatları ise 2.640 dolara ulaşarak tarihi bir zirve yaptı ve şu an 2.635 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası Senaryo

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 79'uncusu, bu günlerde New York'ta başlayarak uluslararası diplomasi gündemini belirlemek üzere hazırlanıyor. Türkiye'nin yatırım ortamı açısından da önemli yansımaların olabileceği düşünülüyor. Küresel piyasalardaki risk iştahı, ABD ve Avrupa'daki makroekonomik verilerin etkisiyle dalgalanırken, Asya'dan gelen olumlu veriler de dikkat çekiyor. Çin Merkez Bankası'nın açıkladığı ekonomik destek önlemleri, ülkenin büyüme hedeflerine ulaşması açısından ümit verici bulunuyor.

Bugünün Takibi

Uluslararası piyasalarda gözler, ABD'de açıklanacak konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi gibi verilere çevrildi. Analistler, BIST 100 endeksinde kritik destek seviyelerinin izleneceğini ve yatırımcıların yön arayışının süreceğini belirtiyor.

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