Maaşı yetmeyen emeklilere maaşa ek 5000 TL nakit! Duyan emekliler düğün bayram edecek

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin lideri olarak yaptığı “emekliler için bu yılın özel olacağı” yönündeki açıklamalarına karşın, emekli aylıkları ve tatil bonuslarına yapılan artışlar hala eleştirilerin odağında yer alıyor.

TGRT Haber’de canlı yayına katılan sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına uygulanacak olan ekstra zam miktarını ve zamın ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu. Önceki yıl 2 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyeleri, %50 artışla 3 bin TL’ye çıkarılmıştı. Fakat, bayram ikramiyelerinin en az 5 bin TL olmasını uman emekliler, yapılan artışı yetersiz bularak eleştirmişlerdi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyaları sırasında yaptığı konuşmalarda, emekli vatandaşların geçimini sağlamak için aldıkları en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının yetersiz kaldığını dile getirdi. TGRT Haber’de Alper Altun’un ev sahipliğindeki ‘Bi Bakalım’ programına katılan sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emeklilere yapılacak zamla ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Karakaş, zam konusunda her daim iyimser olduğunu ve temmuz ayı itibarıyla ek zammın elzem olduğunu vurguladı. Emeklilerin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak, “Gerçekleri konuşuyoruz. Seçim öncesi emeklilere 5 bin TL seyyanen zam gelme olasılığı bulunabilir.” dedi.