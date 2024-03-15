Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,2 0,17%
EURO
35,13 -0,07%
ALTIN
2.220,34 -0,15%

Maaşı yetmeyen emeklilere maaşa ek 5000 TL nakit! Duyan emekliler düğün bayram edecek

SGK uzmanı olan İsa Karakaş, katıldığı televizyon programında emekliler için sevindirici bir haber paylaştı. Sunduğu bilgilere göre, emeklilere yönelik beklenen ek zam haberi geldi. İşte o haberin ayrıntıları…

Yayın Tarihi: 15.03.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 20:52
Maaşı yetmeyen emeklilere maaşa ek 5000 TL nakit! Duyan emekliler düğün bayram edecek

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti’nin lideri olarak yaptığı “emekliler için bu yılın özel olacağı” yönündeki açıklamalarına karşın, emekli aylıkları ve tatil bonuslarına yapılan artışlar hala eleştirilerin odağında yer alıyor.

TGRT Haber’de canlı yayına katılan sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına uygulanacak olan ekstra zam miktarını ve zamın ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu. Önceki yıl 2 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyeleri, %50 artışla 3 bin TL’ye çıkarılmıştı. Fakat, bayram ikramiyelerinin en az 5 bin TL olmasını uman emekliler, yapılan artışı yetersiz bularak eleştirmişlerdi.

emekli zammı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyaları sırasında yaptığı konuşmalarda, emekli vatandaşların geçimini sağlamak için aldıkları en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının yetersiz kaldığını dile getirdi. TGRT Haber’de Alper Altun’un ev sahipliğindeki ‘Bi Bakalım’ programına katılan sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, emeklilere yapılacak zamla ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Karakaş, zam konusunda her daim iyimser olduğunu ve temmuz ayı itibarıyla ek zammın elzem olduğunu vurguladı. Emeklilerin mevcut durumunu göz önünde bulundurarak, “Gerçekleri konuşuyoruz. Seçim öncesi emeklilere 5 bin TL seyyanen zam gelme olasılığı bulunabilir.” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Akşam akşam binlerce çalışana yüzde 94 zam müjdesi: Asgari ücret 33 bin liraya çıktı

Akşam akşam binlerce çalışana yüzde 94 zam müjdesi: Asgari ücret 33 bin liraya çıktı

İş Bankası 36 ay sözüne 35 bin lira promosyon ödeyecek!

İş Bankası 36 ay sözüne 35 bin lira promosyon ödeyecek!

Evinin tapusu olanlar hemen formu doldursun! Geriye dönük 5 yıllık paraları geri verilecek!

Evinin tapusu olanlar hemen formu doldursun! Geriye dönük 5 yıllık paraları geri verilecek!

Ay sonunu getiremeyen ailelere 1.250 TL devlet yardımı! başvurana 15-16-17 Mart'ta ödenecek

Ay sonunu getiremeyen ailelere 1.250 TL devlet yardımı! başvurana 15-16-17 Mart'ta ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ay sonunu getiremeyen ailelere 1.250 TL devlet yardımı! başvurana 15-16-17 Mart'ta ödenecek
2
TC kimlik numarası 8,2,6,4,0 ile bitenlere piyango vurdu! Ziraat Bankası'ndan nakit derdini bitiren ödeme
3
İstanbullular hop oturup hop kalkacak! Tarih verildi: Tüm şehir yerinden oynayacak
4
TOKİ'den o illere müjdeli haber! Evi olmayanı ucuza ev sahibi yapacak: İşte şanslı iller
5
O bankanın şubesine giden nakit parayı kapacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjdelendi
6
Akaryakıt fiyatlarına çifte zam ayarı! Benzin, motorin, LPG alanların dünyası başına yıkılacak!
7
Bunu yapmayanın doğalgaz faturası yarı yarıya düşüyor! Düşük fatura ödemenin kolay yolu

Maaşı yetmeyen emeklilere maaşa ek 5000 TL nakit! Duyan emekliler düğün bayram edecek

TC kimlik numarası 8,2,6,4,0 ile bitenlere piyango vurdu! Ziraat Bankası'ndan nakit derdini bitiren ödeme

Ay sonunu getiremeyen ailelere 1.250 TL devlet yardımı! başvurana 15-16-17 Mart'ta ödenecek

Akşam akşam binlerce çalışana yüzde 94 zam müjdesi: Asgari ücret 33 bin liraya çıktı

Cebinde TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın fiyatlarında 3000 TL için o tarih işaret edildi

Evinin tapusu olanlar hemen formu doldursun! Geriye dönük 5 yıllık paraları geri verilecek!

O bankanın şubesine giden nakit parayı kapacak! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine müjdelendi

O emekli için şan talih döndü! 3.000 TL ikramiyeye ek 1.500 TL ödeniyor

Bankalar kredi musluğunu açtı! 200.000 TL nakit arayana faizler şak diye indi!

İş Bankası 36 ay sözüne 35 bin lira promosyon ödeyecek!

4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!