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Maaşı yetmeyen emekliye 15.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar geri ödemesiz fırsat! Tüm emeklilere başvurular açıldı

Emeklilere güzel haber! Geri ödemesiz 20 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 10:53
Maaşı yetmeyen emekliye 15.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar geri ödemesiz fırsat! Tüm emeklilere başvurular açıldı

Nakit ihtiyacı olan emeklilere güzel haber! 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE 20 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar yapılacak zamları heyecanla beklerken bankaların promosyon tutarlarının da güncellenmesi bekleniyor. Güncel olarak promosyon tutarları 18 bin TL'ye kadar yükseldi. Önümüzdeki günlerde ise 20 bin TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor. ING Bank emekli müşterilerine 18 bin TL'ye kadar nakit ödeme, aylık üç kere ücretsiz EFT-havale fırsatı ve yüzde 55 mevduat faiz oranı fırsatı sunuyor. İş Bankası emekli müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme, ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kredi kartı fırsatı sunuyor. Yapı Kredi Bankası emekli müşterilerine 18 bin TL'ye kadar nakit ödeme ve yüzde 51.50 oranlı mevduat faiz oranı sunuyor. 

emekliye 20 bin tl ödeme

Garanti BBVA emekli müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme ve yüzde 50 mevduat faiz oranı sunuyor. Denizbank emekli müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme, ücretsiz EFT ve havale işlemleri, yüzde 57'ye kadar mevduat faiz oranları sunuyor. Bankaların promosyon ödemelerinden ve diğer avantajlarından faydalanmak için emekli maaşının promosyon talep edilen bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri banka şubelerine giderek ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden de maaş transfer işlemleri yapılabiliyor. Maaş zamları net olarak açıklandıktan sonra emekli vatandaşlar bankaların promosyon tutarlarının 20 bin TL'ye kadar yükseltilmesini talep ediyor. Emekli müşteri potansiyelini artırmak isteyen bankalar da promosyon tutarlarında yükselme kararlarını açıklarken emekli müşterilerine özel birçok fırsat sunmaya da devam ediyor. 

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