Madencilik Sektörü İzin Süreleri İçin Reform Bekliyor

Madencilik Sektörü, İzin Sürelerine Hız Kazandıracak Reformları Bekliyor

Öksüt Madencilik Ülke Müdürü David Bickford, Türkiye'deki altın üretiminin, izin süreçlerindeki zorluklar nedeniyle düşüş gösterdiğini aktardı. Bickford, bakanlığın bu süreçleri hızlandırmaya yönelik reform çalışmaları içinde olduğunu belirtti ve bu reformların sektöre büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

2024 Altın Üretim Rakamları

Bickford, Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla toplam 32,2 ton altın üretiminin öngörüldüğünü ve altın ithalatının cari açığa %57 katkı sağladığını açıkladı. Ayrıca, rezepte keşfinden üretime geçişin ortalama 10 yıl sürdüğüne dikkat çekti. Türkiye'de verilen 700 madencilik ruhsatından yalnızca ikisi madene dönüşebiliyor, yeni bir saha için 17 farklı kuruluştan onay alınması gerekiyor.

Öksüt Madencilik'in Katkıları

2024 yılında Öksüt Madencilik'in bölge ekonomisine 60 milyon dolar katkı sağladığını belirten Bickford, toplam altın üretimlerinin 6,2 tona ulaştığını ve bu rakamın Türkiye'nin toplam altın üretiminin %19'una denk geldiğini vurguladı. Kayseri'nin Develi ilçesine bulunan Öksüt Altın Madeni'nin 4 yıl daha faaliyet göstermesi planlı.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve İstihdam

Bickford, şirkette yaklaşık 1400 kişiye istihdam sağlandığını ve sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla bölge kalkınmasına destek verdiklerini aktardı. 2014-2024 yılları arasında eğitim ve sağlık alanında 258 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İş Güvenliği ve Teknoloji Kullanımı

İş sağlığı ve güvenliğine verdikleri önemi de vurgulayan Bickford, yapay zeka ve dijital teknolojilerin iş güvenliği hedeflerine ulaşmada kritik olduğunu belirtti. "İşte Güvenlik, Evde Güvenlik" adında bir eğitim programı başlattıklarını duyuran Bickford, bu programın çalışanların sosyal yaşamlarında da güvenlik kültürü kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

Sahadan toplanan verilerin yapay zeka destekli sistemlerle analiz edildiğini ve risk haritalarının oluşturulduğunu belirten Bickford, proaktif yaklaşımlarının büyük kazaların önüne geçtiğini kaydetti.

Öksüt Madencilik Ülke Müdürü David Bickford, basın mensuplarına madencilik faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de altın üretiminin, izin süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar sebebiyle düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, "Bakanlığın izin süreçlerini hızlandırmaya yönelik reform hazırlığında olduğunu biliyoruz. Bu reformların hayata geçirilmesi, madencilik sektörüne önemli ve olumlu bir katkı sağlayacaktır." dedi.