Malatya'da Depremzedelere Samanlık, Ağıl ve Ahır Yapımı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

Malatya'da Depremzedeler İçin Hayvancılık Destek Toplantısı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören üreticilere yönelik yapılan samanlık, ağıl ve ahır inşaatları için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, afetin etkilediği illerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Dünya Bankası Projesi kapsamında hayata geçirilecek projeler hakkında detaylar paylaşıldı.

Toplantıda Önemli Açıklamalar

AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Daire Başkanı Elif Bağ, deprem bölgesinde inşa edilmesi planlanan 452 bin afet konutu için ihalelerin gerçekleştirildiğini, konutların yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Bağ, depremin etkilediği şehirlerin toparlanma sürecine girdiklerini belirterek, "Herkesi ahırlarla buluşturalım ve tarımsal kalkınmaya karşılıklı güç birliğiyle destek olalım. Baharda artık ahırla alakalı temeller atılmış, kışa kalmadan vatandaşların hayvanlarını yerleştirdiği yeniden tarım faaliyetlerinin olduğu bir günü göreceğiz." şeklinde konuştu.

Dünya Bankası Projesi ve Gelecek Planları

Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Geliştirme ve Altyapı Daire Başkanı Melikşah Taşkın, ahır ve samanlık yapımıyla ilgili süreç hakkında bilgi vereceklerini dile getirdi. Taşkın, Dünya Bankası'ndan sağlanacak finansmanla, depremin etkilediği 11 ilde projelerinin uygulanacağını belirtti.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise, 6 Şubat depreminden sonra kentte tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.