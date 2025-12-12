Malatya'ya 4.5 Milyon TL Ek Destek Getiren Başarı Belgesi

Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, kentte birinci sınıf sertifika alan ilk ve tek örgüt oldu

Türkiye genelinde 145 tarımsal örgüt, yapılan değerlendirme sonucunda birinci sınıf sertifika almaya hak kazandı. Malatya'da bu başarıyı elde eden tek kuruluş ise Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmede, birlik yürüttüğü çalışmalar ve üreticilere sunduğu hizmetler nedeniyle birinci sınıf sertifika ile tescillendi.

Alınan belgeyle birlikte Malatya'da yaklaşık 4 milyon 588 bin TL ek destek sağlanacağı bildirildi. Birlik ayrıca kredi faiz indirimleri ve çeşitli ayrıcalıklartan da yararlanma hakkı elde etti.

Belge, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar tarafından Birlik Başkanı Ergül Günaydın'a takdim edildi. Akar, elde edilen başarının Malatya hayvancılığı için önemli bir adım olduğunu belirterek, birlik başkanı ve üreticileri tebrik etti.

İl Müdürü Akar, belgenin ilin üretim gücünün ve yetiştirici örgütlenmesinin geldiği seviyeyi gösterdiğini vurgulayarak, Malatya tarımı ve hayvancılığı için birlikte daha güçlü adımlar atılmasını diledi.

