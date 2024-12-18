Manz AG İflas Başvurusu İçin Hazırlık Yapıyor

Alman makine mühendisliği şirketi Manz AG, iflas başvurusunda bulunmayı planladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun iflas yasası çerçevesinde iflas ve aşırı borçluluk nedeniyle süreç başlatmak üzere karar verdiği belirtildi.

Şirket, iflas kararının kredi sağlayıcıların daha fazla fon sağlama konusunda isteksizlik göstermesinden kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, finansörler ve yatırımcılarla yapılan yoğun görüşmelere rağmen herhangi bir finansman çözümüne ulaşılamadığı aktarıldı.

Yatırımcı Görüşmeleri Devam Ediyor

Yönetim Kurulu, yaklaşan iflas sürecine rağmen potansiyel yatırımcılarla görüşmelere devam ettiklerini duyurdu. Reutlingen merkezli çok uluslu mühendislik şirketi olan Manz, otomasyon, lazer işleme ve metroloji alanlarında faaliyet göstermekte olup, 1435 kişiyi istihdam ediyor.

2023 yılında yaklaşık 250 milyon avroluk satış gerçekleştiren Manz, Daimler Truck tarafından 2022 yılında sermaye artırımı çerçevesinde yaklaşık yüzde 10 hissesinin satın alındığı bir şirket olarak dikkat çekiyor.

Sektördeki Sipariş Krizi

Öte yandan, Almanya'da makine mühendisliği sektörü sipariş krizi ile başa çıkmakta zorlanıyor. Alman Mühendisler Derneği (VDMA) verilerine göre, makine mühendisliği siparişleri yılın Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı ayına göre %20 oranında azaldı. Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olan makine mühendisliğinde 1 milyondan fazla istihdam sağlanmakta ve üretimin %70'ten fazlası ihraç edilmektedir.