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Marble İzmir 2023: Doğal Taş Sektörü 30. Yılda Buluştu

Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - Marble İzmir, 30. yılında sektörü bir araya getirdi. Türk doğal taşının potansiyeli vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:47
Marble İzmir 2023: Doğal Taş Sektörü 30. Yılda Buluştu

Doğal Taş Sektörünün Buluşma Noktası: Marble İzmir

Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olarak bilinen Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - Marble İzmir, 30. kez kapılarını açtı. Fuar, İzmir'de gerçekleştirilen açılış töreniyle sektörde önemli bir buluşma sağladı.

Geleceği Şekillendiren Bir Platform

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, fuarın sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getirdiğini belirterek, Marble İzmir'in sektörün geleceğine yön veren bir platform haline dönüştüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Güçlü Doğal Taş Potansiyeli

Tancan ayrıca, Türkiye'nin yaklaşık 50 milyar ton doğal taş potansiyeli ve 650'den fazla farklı renk ve desenle küresel pazarda güçlü bir oyuncu konumunda olduğunu vurgulayarak, "Dünya doğal taş rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ı ülkemizdedir" dedi.

Doğal Taş Sektöründe Dijital Dönüşüm

Sektörün taşların işlenmesi, tasarımı ve dijital süreçlere entegrasyonu ile bütüncül bir yapıya kavuştuğunu dile getiren Tancan, dijitalleşmeyi desteklediklerini belirtti. Türkiye genelinde 3 bin 694 doğal taş maden ruhsatı bulunduğunu ve bu sayının madencilik ruhsatlarının dörtte birine denk geldiğini kaydetti.

İzin Süreleri Kolaylaştırılacak

Madencilik izin süreçlerinin karmaşık ve zorlu olduğunu belirten Tancan, bu durumu düzeltmek için yasal bir hazırlığın yapıldığını müjdeledi. "Bu yasanın kabul görmesi durumunda, izin süreçleri önemli ölçüde kolaylaşacaktır" dedi.

Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Marble İzmir'in sektöre önemli katkılar sağladığını belirterek, doğal taş sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise, doğal taşın podyumu olarak gördüğü Marble İzmir'in ülke menfaati için büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Fuar Detayları ve Katılım

Sektörün en önemli fuarlarından biri olan Marble İzmir, yerli ve yabancı 1000'in üzerinde firma tarafından katılım gösterdi. 1500'e yakın blok doğal taşın sergileneceği fuarda 300'den fazla alım heyeti bulunacak. Ayrıca, akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından çeşitli paneller düzenlenecek ve tasarım yarışmaları gerçekleştirilecektir.

Fuar, 12 Nisan'da sona erecek.

Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı -...

Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - Marble İzmir, 30'uncu kez kapılarını açtı.

Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı -...

Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - Marble İzmir, 30'uncu kez kapılarını açtı.

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