Markete giden eli boş dönüyor! 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi

Yeni yılla beraber zam haberleri zan sıkmaya devam ederken yumurtaya bir ay içerisinde 15 TL zam gelmesi tepkilere neden oldu. Asgari ücretin yeni miktarı cebe girmeden erimeye başladı.

Markete giden eli boş dönüyor! 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi
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Asgari ücrete yüzde 49 zam uygulanırken her geçen gün marketlerde etiketler değiştirilirken gizli zamların yapıldığı bilgisi verildi. Ekonomik kriz büyürken artan fiyatlar karşısında vatandaşlar zor zamanlar geçirmeye başladı. Yumurtaya gelen zam sonrasında güncel rakamlar haberimizde.

yumurta zam
1 KOLİ YUMURTA 110 TL
1 Aralık 2023 tarihiyle beraber yumurta fiyatları 95 TL olurken 1 ay içerisinde bu fiyat 110 TL olarak güncellendi. Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtaya gelen zamlarla beraber markete gidenler eli boş dönüyor. Fiyatı 30 TL - 115 TL arasında değişiklik gösterirken kahvaltı sofralarından çekilmeye başlandı.

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