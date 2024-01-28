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Markete giden eli boş dönüyor! 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi

Markete giden eli boş dönüyor! 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi Yeni yılla beraber zam haberleri zan sıkmaya devam ederken yumurtaya bir ay içerisinde 15 TL zam gelmesi tepkilere neden oldu. Asgari ücretin yeni miktarı cebe girmeden erimeye başladı.