MASAK'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yanıt

MASAK'tan Özgür Özel'in Açıklamalarına Yanıt

MASAK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul’a yönelik eleştirilerine cevap verdi. Yapılan yazılı açıklamada, "MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç olarak yürütülmektedir. Hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan, doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir." dedi.

Analiz Süreci ve Adli Merciler

Açıklamanın devamında, Kurul tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarının adli mercilerin ve kolluk birimlerinin taleplerinin önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. "MASAK, uzman ve yetkili uzman yardımcıları sayesinde bu çalışmaları yürütmektedir" açıklamasına yer verildi.

Otomatik Metin ve Raporlar

Raporların hazırlık sürecinde, yalnızca raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatifinin geçerli olmadığını belirten MASAK, "Bu sebeple otomatik olarak tüm raporlarda yer alan metnin vakaya özgü bir anlam taşımadığı belirtilmiştir. Ayrıca, MASAK, mali suçlarla mücadele konusundaki titiz çalışmalarının karalanmasının kimseye faydasının olmayacağına dikkat çekti.

Güncel Raporlar Hakkında Bilgi

Son olarak, MASAK tarafından hazırlanan ve adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesinin yetkili uzman yardımcıları, diğerlerinin ise uzman ve yetkili uzman yardımcıları tarafından çift imzayla hazırlandığı da ifade edildi. Bu çalışmaların şeffaf bir yöntemle yürütüldüğü vurgulandı.