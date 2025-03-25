MASAK'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yanıt

Mali Suçları Araştırma Kurulu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt vererek raporların paylaşım sürecini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 18:00
MASAK'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yanıt

MASAK'tan Özgür Özel'in Açıklamalarına Yanıt

MASAK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul’a yönelik eleştirilerine cevap verdi. Yapılan yazılı açıklamada, "MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç olarak yürütülmektedir. Hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan, doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir." dedi.

Analiz Süreci ve Adli Merciler

Açıklamanın devamında, Kurul tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarının adli mercilerin ve kolluk birimlerinin taleplerinin önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. "MASAK, uzman ve yetkili uzman yardımcıları sayesinde bu çalışmaları yürütmektedir" açıklamasına yer verildi.

Otomatik Metin ve Raporlar

Raporların hazırlık sürecinde, yalnızca raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatifinin geçerli olmadığını belirten MASAK, "Bu sebeple otomatik olarak tüm raporlarda yer alan metnin vakaya özgü bir anlam taşımadığı belirtilmiştir. Ayrıca, MASAK, mali suçlarla mücadele konusundaki titiz çalışmalarının karalanmasının kimseye faydasının olmayacağına dikkat çekti.

Güncel Raporlar Hakkında Bilgi

Son olarak, MASAK tarafından hazırlanan ve adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesinin yetkili uzman yardımcıları, diğerlerinin ise uzman ve yetkili uzman yardımcıları tarafından çift imzayla hazırlandığı da ifade edildi. Bu çalışmaların şeffaf bir yöntemle yürütüldüğü vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan, Yatırımcılarla Buluştu
2
BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Kapattı
3
S&P Global Ratings, Avro Bölgesi Ekonomik Büyüme Tahminini Düşürdü
4
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Endeksi Yükselişte, Dolar ve Avro'da Fiyatlar
5
Türkiye ve Çin, Tıpta Yapay Zeka ve Tarımda İşbirliği Yapacak
6
BofA: Türkiye'de Enflasyonist Etki Sınırlı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği