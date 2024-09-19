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MEF TEKMER Açılışında Türkiye'nin Teknoloji Vizyonu

Bakan Kacır, MEF TEKMER'in açılışında Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:57
MEF TEKMER Açılışında Türkiye'nin Teknoloji Vizyonu

MEF TEKMER'in Açılışı ve Türkiye'nin Teknoloji Vizyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MEF Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi teknolojilerin, sosyal hayattan iş süreçlerine kadar her alanda köklü değişimlere yol açtığını belirtti.

Teknoloji ve İnovasyon Ekosistemi

Bakan Kacır, teknoloji geliştirme merkezlerinin yenilikçi fikirlerin ürüne dönüştüğü yerler olduğunu ifade ederek, 'MEF TEKMER'in girişimcilik ekosistemimize katkı sağlayacağına inanıyorum.' dedi. Ayrıca, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırma amacıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.Radikal Değişimlerin Önemi

Kacır, 'Yeni teknolojik düzende, sürdürülebilir başarı ve rekabet için güçlü üretim altyapıları ile özgün çözümler üretmeliyiz.' diyerek inovasyon felsefesinin altını çizdi. Türkiye'nin millî teknoloji vizyonu çerçevesinde, özellikle savunma sanayisindeki yerlilik oranının artırıldığını vurguladı.

İstanbul'da Yeni Teknoloji Merkezleri

Bakan Kacır, İstanbul'da 'Terminal İstanbul' projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezini kurduklarını açıkladı. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük teknoparkının da burada yer alacağını belirtti.

MEF TEKMER'in Katkıları

MEF TEKMER’in, yapay zeka ve yazılım alanlarında yenilikçi fikirleri girişimlere dönüştürmeyi hızlandırması bekleniyor. İstanbul Valisi Davut Gül, bu tür desteklerin yüksek teknolojili ürünler üretmedeki önemine dikkat çekerek, ekosistem oluşturmanın gerekliliğini vurguladı.

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