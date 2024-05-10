Mehmet Şimşek’ten açıklama: Tasarruf tedbir paketi Pazartesi günü açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da Yeni ATM merkezi "TAM" tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Türkiye’nin nihai hedefinin sürdürülebilir büyüme olduğunu vurguladı. Verimlilik peşinde olduklarını ve tasarruf istediklerini belirten Bakan Şimşek, tasarruf paketinin Pazartesi günü açıklanacağını belirtti.

İstanbul’da katılmış olduğu programda söz alan Bakan Mehmet Şimşek, “Ekonomi programımızın çalıştığını görüyoruz. Olumlu bir gelişme ve iyileşme var. Amacımız enflasyonu tek haneye indirebilmek. Cari açığın yüzde 2.5’in altına düşmesini hedefliyoruz. Tasarruf istiyoruz. Tasarruf yapıldığı ölçüde yatırımları da artırabiliriz. Nihai amacımız ise sürdürülebilir bir büyüme. Bankalara finansmana erişim iyi bir noktada, finansmana erişim de sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

"Notumuz daha da artacak"

Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşları tarafından notunun artmış olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, “Notumuz daha da artacak. Programız çalıştığı için Türkiye’ye ilgi artacaktır. Riski primimiz de geriliyor. Enflasyon yüksek ama son bir yıl içinde bu ülkede deprem yaşandı. Bunu baskısı var” dedi.

“Vergiler artmayacak”

Bakan Şimşek, vergilerin artırılmayacağını da duyurdu. Şimşek, “Vergi artırmayacağız. Enflasyon kalıcı bir şekilde düşecek. Gelecek hafta Pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’la birlikte, tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bazı vergiler artırıldı ancak bu sene artırılmayacak. Gelir vergisini artırmayacağız. Bu etkilerin Temmuz ve Ağustos’ta ortadan kalktığını göreceğiz. Hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi” şeklinde konuştu.