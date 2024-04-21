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Memurlara aylık 8 bin 500 TL ek yardım geliyor! O memurlara meclisten onay çıktı

O belediye resmen çığır açtı. O memurlara ek ödeme yapılacak. Karar alındı!

Yayın Tarihi: 21.04.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 14:46
Memurlara aylık 8 bin 500 TL ek yardım geliyor! O memurlara meclisten onay çıktı

O belediyede çalışan vatandaşlara ek ödeme müjdesi verildi. Özellikle gelir dengesizliğinin önüne geçebilmek adına çalışanlara 8500 TL para verilecek. Tüm belediye çalışanlarının yüzünü güldürecek olan bu haber sayesinde çalışanlar hem ekonomik krizin önüne geçmiş olacak hem de geçim sıkıntısı yaşamayacaktır. 

Bildiğiniz gibi bazı belediyeler ilk personel alımı yaparken asgari ücretle çalışmaya başlatmaktadır. Fakat o belediye yaptığı yeniliklerle adından bahsettiren bir belediye olmayı başardı. Önce yaptığı yenilikler şimdide sunduğu bu ödemeyle resmen gündeme damgasını vurdu. 

Belediyede Yeni Dönem! 

Uşak Belediyesi tarafından alınan karar Türkiye'nin gündemine oturdu. Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Yerel Sen yetkilileri bir araya gelerek bir toplantı yaptılar. Yapılan toplantıda çalışma gösteren memurlara aylık 8500 TL civarında ödeme yapılması gerektiğine değinildi. 

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Yapılan görüşmede karşılıklı imzalar atılmasından sonra memurların gelir dengesizliğinin giderileceği belirlendi. Çalışanları düşünen bir yönetim olarak çalışma gösteren belediye tarafından alınan karar çalışanların yüzünü güldürmeyi başardı. 

Eskiden borcundan ötürü belediyeler tarafından araçlar satılırdı. Bu durumların önüne geçilmesi ve borcu olmayan bir belediye oluşturulacağını belirten belediye başkanı güçlü yatırımlarla, işçi ve emekçinin hakkının verildiği bir çalışma yapılacağına değinildi. Tüm memur ve sözleşmeli personele verilen bu para 1 yıl süreyle her ay hesaplara yatırılacaktır. 

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