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Merkez Bankası’ndan yeni karar: FAST limiti 100 bin TL’ye çıkıyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi için limitin 100 bin TL’ye çıkartılacağını duyurdu. 4 Nisan’dan itibaren yeni limit geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 10:46
Merkez Bankası’ndan yeni karar: FAST limiti 100 bin TL’ye çıkıyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi ile ilgili yeni bir karar alındığını duyurdu. Yeni karar göre, 4 Nisan itibari ile (FAST) sistemi için limit, tek seferde 100 bin TL’ye çıkarılacak. Öte yandan FAST-TR Karekod ile yapılacak olan işyeri ödemelerindeki limit, tek seferde 250 bin TL olacak.

Alınan bu yeni karar öncesinde FAST limiti 50 bin TL’ydi. Merkez Bankası, kullanıcıların FAST’e göstermiş oldukları ilgi ve ödemelerin dinamik gereksinimleri nedeniyle limitlerde artış yapmış olduklarını duyurdu. Böylece 4 Nisan 2024 tarihinden itibaren, FAST’de para transfer limiti 50 bin TL’den 100 bin TL’ye çıkarılmış olacak. FAST-TR karekod uygulaması ile yapılan işyeri ödemeleri ise 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltilecek.

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