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Merkez Bankası Rezervleri 153,6 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı

TCMB'nin toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında 6,8 milyar dolar artış göstererek 153,5 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:53
Merkez Bankası Rezervleri 153,6 Milyar Dolar Seviyesine Ulaştı

TCMB Rezervlerinde Önemli Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 153 milyar 550 milyon dolara ulaştı.

Brüt Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişim

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Eylül itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 5 milyar 587 milyon dolar artarak 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Önceki hafta, brüt döviz rezervleri 86 milyar 568 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 202 milyon dolar artarak 61 milyar 395 milyon dolara çıktı.

Yılı Değerlendirirken

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 789 milyon dolar artarak 146 milyar 761 milyon dolardan 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

2023 Yılı Rezerv Verileri

TCMB rezervlerinin Ocak 2023'ten bu yana değişimleri şu şekildedir:

  • 27.01.2023: Altın Rezervleri: 50.933 Milyon Dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 76.206 Milyon Dolar, Toplam Rezervler: 127.139 Milyon Dolar
  • 24.02.2023: Altın Rezervleri: 49.190 Milyon Dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 71.980 Milyon Dolar, Toplam Rezervler: 121.170 Milyon Dolar
  • 06.09.2023: Altın Rezervleri: 60.193 Milyon Dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 86.568 Milyon Dolar, Toplam Rezervler: 146.761 Milyon Dolar
  • 13.09.2023: Altın Rezervleri: 61.395 Milyon Dolar, Brüt Döviz Rezervleri: 92.155 Milyon Dolar, Toplam Rezervler: 153.550 Milyon Dolar

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