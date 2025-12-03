Merkezefendi Halk Ekmek 31. Büfesini Hallaçlar'da Açtı

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem uygun hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla Merkezefendi Halk Ekmek'in 31. büfesini Hallaçlar Mahallesi'nde hizmete sundu.

Hizmet ağı genişliyor

Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü uygulama, ilçe genelinde ekonomik koşullarda ekmek teminini kolaylaştırmak için büyüyor. Yeni büfenin faaliyete geçmesiyle halk ekmek noktalarının sayısı 31 oldu.

Yeni büfe, Hallaçlar Mahalle Muhtarlığı’nın yanında hizmet verecek ve artan yaşam maliyetleri karşısında hane bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Büfeler, taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe erişimi kolaylaştırarak vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

"Halkımızın yanında oluyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlçe halkımızın günlük ekmek ihtiyacını daha ekonomik ve daha kaliteli şekilde karşılayabilmesi için halk ekmek büfelerimizin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Hallaçlar Mahallemizde faaliyete geçen yeni büfemizle birlikte hizmet veren büfe sayımız 31 oldu. İhtiyaç gördüğümüz noktalara yeni hizmet alanları kazandırarak halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN HEM UYGUN HEM DE KALİTELİ SICAK EKMEK TÜKETİMİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA MERKEZEFENDİ HALK EKMEK'İN 31. BÜFESİ HALLAÇLAR MAHALLESİ'NDE HİZMETE BAŞLADI.