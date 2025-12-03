Merkezefendi Halk Ekmek 31. Büfesini Hallaçlar'da Açtı

Merkezefendi Belediyesi, Hallaçlar Mahallesi'nde açılan yeni Halk Ekmek büfesiyle hizmet ağını 31 noktaya çıkardı; amaç ekonomik ve kaliteli ekmek erişimini güçlendirmek.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:21
Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların hem uygun hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olmak amacıyla Merkezefendi Halk Ekmek'in 31. büfesini Hallaçlar Mahallesi'nde hizmete sundu.

Hizmet ağı genişliyor

Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü uygulama, ilçe genelinde ekonomik koşullarda ekmek teminini kolaylaştırmak için büyüyor. Yeni büfenin faaliyete geçmesiyle halk ekmek noktalarının sayısı 31 oldu.

Yeni büfe, Hallaçlar Mahalle Muhtarlığı’nın yanında hizmet verecek ve artan yaşam maliyetleri karşısında hane bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Büfeler, taze, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe erişimi kolaylaştırarak vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

"Halkımızın yanında oluyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlçe halkımızın günlük ekmek ihtiyacını daha ekonomik ve daha kaliteli şekilde karşılayabilmesi için halk ekmek büfelerimizin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Hallaçlar Mahallemizde faaliyete geçen yeni büfemizle birlikte hizmet veren büfe sayımız 31 oldu. İhtiyaç gördüğümüz noktalara yeni hizmet alanları kazandırarak halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

