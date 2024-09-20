Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 8 Trilyon 338,8 Milyar Lira Olarak Belirlendi

Merkezi Yönetim Borç Stokundaki Artış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos 2023 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku toplamda 8 trilyon 338,8 milyar lira olarak belirlendi.

Borç Stokunun Dağılımı

Bu borç stokunun ise 3 trilyon 406,5 milyar liralık kısmı Türk lirası cinsindeyken, 4 trilyon 942,3 milyar liralık kısmı döviz cinsinden borçlardan oluşmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bu veriler, kamu maliyesinin durumu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.