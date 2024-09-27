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Mersin'de Erken Limon Hasat Sezonu Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci limon hasadı başladı, bu yıl 1 milyon tonun üzerinde limon üretimi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:44
Mersin'de Erken Limon Hasat Sezonu Başladı

Mersin'deki Limon Hasadı Heyecanı

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci limon türlerinin hasadı başladı. Narenciye üretimiyle dikkat çeken bu bölgede, Entredonat ve Meyer türleri için tarım işçileri sabahın erken saatlerinden itibaren bahçelere akın etti.

İşçiler Bahçelerde

Tarım işçileri, topladıkları limonları dikkatlice sandıklara yerleştirdi. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, hasat döneminin başlaması nedeniyle işçileri ziyaret ederek, ağaçlardan limon kesti.

Başkan Kara'dan Açıklama

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin genelinde limon üretiminin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. "Kentte sezon boyunca 1 milyon tonun üzerinde limon üretimi planlanıyor," diye ekledi. Ayrıca, Erdemli'de geçen yıl 108 bin 500 dekar alandan toplamda 585 bin ton limon rekoltesi elde edildiğini vurguladı.

İhracat ve Ekonomik Katkı

Kara, hasat edilen limonların iç piyasaya gönderilmekle beraber ihracatının da yapıldığını belirterek, bu süreçte ilçe ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını ifade etti.

Tarım İşçilerinin Deneyimleri

Tarım işçilerinden Nejla Özkan, uzun yıllardır limon hasadı yaptığını anlatarak, "Sezon boyunca evimizin geçimi limondan sağlanıyor. Çalışmalarımız sabah 07.00'de başlıyor ve 16.00'da sona eriyor. İşimizden memnunuz," dedi.

Başka bir işçi olan Nazım Selçuk ise, hasat döneminde bahçelerde büyük bir emek verdiklerini belirtti. Bu yılki limon hasat sezonu, bölge için önemli bir ekonomik değer taşıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde erkenci tür limonun hasadına başlandı.

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