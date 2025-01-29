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Mersin Serbest Bölgesi 2023'te 3.7 Milyar Dolar Ticaret Hacmini Korudu

Mersin Serbest Bölgesi, 2023'te 3.7 milyar dolarlık ticaret hacmini koruyarak Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezi olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:56
Mersin Serbest Bölgesi 2023'te 3.7 Milyar Dolar Ticaret Hacmini Korudu

Mersin Serbest Bölgesi'nin İstikrarı

Mersin Serbest Bölgesi, 2023 yılı itibarıyla 3.7 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşarak, geçen yıl ile aynı rakamı tekrar kaydetti. Bu başarı, bölgedeki firmaların 53'ü yabancı olmak üzere toplam 324 firmaya ev sahipliği yapmasından kaynaklanıyor.

Sektörel Dağılım

Ticaret hacminin yüzde 70'ini sınai ürünler, yüzde 30'unu ise tarım ürünleri oluşturdu. 2024 yılı için beklenen ticaret hacminin de aynı şekilde 3.7 milyar dolar olması öngörülüyor. Bölgede en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ABD, Irak, Çin, Suriye ve İtalya yer alıyor.

İstihdam ve Gelişim Hedefleri

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, bölgede 9,500 kişilik istihdam sağlandığını vurgulayarak, 2023'te ulaştıkları ticaret hacminin küresel sıkıntılara rağmen kaydedilen olumlu bir rakam olduğunu belirtti.

Mum, yatırım alanı oluşturmakta yaşadıkları zorluklar nedeniyle ticaret hacmini artırma hedefinde bazı sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Bununla birlikte, firmaların değişik pazarlar için araştırmalar yaptığını ve ticaret hacmini 4 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bölgenin Avantajları

Mersin Serbest Bölgesi'nin, Mersin Uluslararası Limanı'na yakınlığı ve özel rıhtımı sayesinde öne çıktığını ifade eden Mum, Türkiye'deki 19 serbest bölge arasında Ege Serbest Bölgesi'nden sonra en yüksek ticaret hacmine sahip ikinci bölge olduklarını söyledi.

Mum, ayrıca yatırımcılar için sundukları uygun şartları ve Mersin Serbest Bölgesi'ni geliştirmek için sürdürecekleri çalışmaları da dile getirdi.

Çeşitli sektörlerden 53'ü yabancı 324 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi, 2023'te...

Çeşitli sektörlerden 53'ü yabancı 324 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi, 2023'te kaydedilen 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmine geçen yıl da ulaştı. Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin Serbest Bölgesi'nden geçen yıl çok sayıda ülkeye ürün gönderildi.

Çeşitli sektörlerden 53'ü yabancı 324 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi, 2023'te...

Çeşitli sektörlerden 53'ü yabancı 324 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi, 2023'te kaydedilen 3,7 milyar dolarlık ticaret hacmine geçen yıl da ulaştı. Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin Serbest Bölgesi'nden geçen yıl çok sayıda ülkeye ürün gönderildi.

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