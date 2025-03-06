Mete Buyurgan, pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanı Oldu

Ülker CEO'su Mete Buyurgan, pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanı olarak atandı. Yeni görevine 6 Nisan'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:07
Mete Buyurgan, pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanı Oldu

Mete Buyurgan, pladis'in Yeni Başkanı

Ülker'in CEO'su Mete Buyurgan, Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda'dan sorumlu Başkanı olarak atandı. Şirketten yapılan duyuruda, Buyurgan'ın göreve 6 Nisan'da başlayacağı açıklandı.

Şubat 2020'den bu yana Ülker CEO'su olarak görev yapan Buyurgan, 2013 yılında Yıldız Holding'e Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak katılmış ve 2016 yılı itibarıyla pladis Türkiye Başkanlığı'na yükselmiştir. Buyurgan, 6 Nisan'a kadar Ülker CEO'su olarak görevine devam edecek ve ardından bu görevini Özgür Kölükfakı'na devredecek.

Başarılarla Dolu Bir Dönem

Buyurgan, pladis Türkiye liderliğinde Orta Asya ve Doğu Avrupa'da önemli başarılara imza attı. Şirket, zaman zaman yaşanan zorluklara rağmen sürdürülebilirlik alanında sektörüne öncülük eden firmalardan biri olmayı başardı.

Açıklamalarında yeni bir yolculuğa başlayacak olmanın heyecanını dile getiren Buyurgan, "Ülker'deki görevim süresince sürdürülebilirlik odaklı finansal, toplumsal ve teknolojik adımlara öncülük etmenin mutluluğunu yaşadım. Çalışma arkadaşlarıma özverili destekleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. pladis'te yeni görevimde, ekip arkadaşlarımla birlikte önemli başarılara ulaşmayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

Bu önemli atama, Yıldız Holding'in atıştırmalık sektöründeki pazar genişletme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

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