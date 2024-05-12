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Milli Emlak’tan çerez fiyatına arsa müjdesi! Herkes patır patır arsa sahibi olacak

Yüksek enflasyonun milyonlarca vatandaş için ev veya arazi sahibi olmayı imkansız hale getirdiği bir dönemde Milli Emlak'tan bir mülk sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bir duyuru yayınlandı. Açıklamaya göre Türkiye'deki birçok ilde arsa satışları piyasa koşullarının çok altında fiyatlarla gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 08:27
Milli Emlak’tan çerez fiyatına arsa müjdesi! Herkes patır patır arsa sahibi olacak

Türkiye'deki yüksek enflasyon, özellikle araba satın almak için bile bir yıllık pahalı kredilere başvurmak zorunda kalan gençler için ev veya gayrimenkul sahibi olmayı imkansız bir duruma getirdi.

Öte yandan 'Hazine mülkü' olarak sınıflandırılan pek çok taşınmazın ilanı Milli Emlak'ın yayınladığı ilanlar aracılığıyla yapılıyor. Milli Emlak, piyasa fiyatlarının çok altında mülk satın alma olanağı sunuyordu ancak önümüzdeki yıllarda değerinin artması beklenen uzak arazilerin uygun fiyatlı olması genç yatırımcıları oldukça heyecanlandırdı.

Arsa fiyatı 25.000 liradan başlıyor!

Özellikle 300 metrekareyi aşan birçok arsanın 25 bin lira gibi bir rakamdan başlayan fiyatlarla ilanının verildiği İç Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde, ilanlara tapu almak isteyenler yoğun ilgi gösterdiler.

36 ilde resmi olarak arsa satışları başladı!

Milli Emlak’tan çerez fiyatına arsa müjdesi

Maliye Bakanlığı tarafından tarım arazisi ve arazi satışı hız kesmeden sürerken bu satışlara ilişkin tüm duyurular Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Başka başvuru kanalının bulunmadığını hatırlatan uzmanlar, uygun fiyata arsa alabilmek için internet kanalları üzerinden başvuru yapmanın yeterli olduğunu söyledi.

5 yıl boyunca vergi ve katma değer vergisi yok!

İhale duyurusunda ihaleye ev sahipliği yapan eyalet/bölgenin Milli Emlak Müdürlüğü'nde ilgili tarihleri, teklif koşulları, teklif fiyat seti ve iletişim bilgileri yer alacaktır. Bu duyurular, belirlenen tarihlerde düzenlenen rekabetçi açık artırmalarla mülklerin en yüksek teklifi verenlere satılmasını sağlar. Ayrıca ulusal emlak ihalesi yoluyla arsa sahibi olanlar sahip oldukları yeni mülkler için beş yıl süreyle emlak vergisi ve katma değer vergisinden muaf tutulacaktır.

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