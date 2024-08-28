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MKK, DEİK Üyesi Oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu, DEİK'e katılarak ticari diplomasi faaliyetlerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:57
MKK, DEİK Üyesi Oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu DEİK'e Üyeliğini Duyurdu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) üye olduğunu açıkladı. Bu adım, MKK'nın ticari diplomasi faaliyetlerini DEİK çatısı altında daha etkin bir şekilde sürdüreceği anlamına geliyor.

Dijital Teknolojiler Alanında Büyümek

MKK tarafından yapılan açıklamada, kuruluşun aynı zamanda DEİK bünyesindeki Dijital Teknolojiler İş Konseyi’ne de üye olduğuna yer verildi. Bu üyelikle birlikte MKK, Elektronik Genel Kurul Sistemi gibi birçok fintech ürününün ihracatını ve geliştirilmesini destekleyen iş birliklerine devam edecek.

DEİK'in Önemli Rolü

DEİK, Türk özel sektörünün uluslararası arenada daha görünür olmasını sağlayan bir platformdur. 1985 yılından bu yana gönüllülük esasıyla faaliyet gösteren DEİK, 152 İş Konseyi aracılığıyla ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek için ülkelerle doğrudan iş birliği yapmaktadır.

Global Etkinlik Hedefi

MKK, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda hareket eden DEİK'e katılmasıyla, global ölçekteki etkinliğini artırma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

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