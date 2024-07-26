MNT-Halan, Türkiye'de Tam Finans'ı Satın Alarak Büyüyor

MNT-Halan Türkiye'ye Adım Atıyor

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketi olarak bilinen Tam Finans'ı satın aldığını açıkladı.

Basın Toplantısında Duyuruldu

Şirketin İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan anlaşmanın detayları paylaşıldı.

MNT-Halan Kurucusu Mounir Nakhla'dan Açıklamalar

MNT-Halan Kurucusu ve CEO'su Mounir Nakhla, "Planımız, Tam Finans'ın temel işlerine yoğunlaşmak ve Mısır'da başlattığımız bazı projeleri Türkiye'de de hayata geçirmek" dedi.

Finansal Hizmetlere Kolay Erişim

Nakhla, Türkiye'deki milyonlarca işletme ve tüketicinin inovatif finansal hizmetlere ulaşmasını sağlamak için güçlerini birleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye Ekonomisine Dair Gözlemler

Nakhla, Türkiye'nin 85 milyonluk dev nüfusunun büyük ekonomik fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, "Tam Finans bu alanda pazar lideri. Büyük fırsatları değerlendirmek için buradayız" dedi.

Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı'ın Vurguları

Tam Finans'ın CEO'su Hakan Karamanlı ise şirketin 39 şube ve 700'ü aşkın çalışanıyla Türkiye genelinde mikro KOBİ'lere hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de banka dışı finans sektörünün ilk AR-GE merkezine sahip olduklarını vurguladı.

Yapay Zeka ile Hızlı Çözümler

Karamanlı, AR-GE merkezindeki yapay zeka destekli altyapıyla başvuruları hızlıca değerlendirip, finansman ihtiyaçlarını kısa sürede karşıladıklarını kaydetti.

İş Birliği ve Gelecek Planları

Karamanlı, MNT-Halan ile benzer stratejiler üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "MNT-Halan'ın büyüme hızı bizim için örnek verici. Müşterilerimize daha çeşitli ürünler sunma niyetindeyiz" dedi ve iki şirketin birleşiminin büyük bir sinerji yaratacağına inandığını belirtti.

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı satın aldı. MNT-Halan, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla (solda) ve Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı (sağda) düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı satın aldı. MNT-Halan, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla (solda) ve Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı (sağda) düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı satın aldı. MNT-Halan, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla (solda) ve Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı (sağda) düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı satın aldı. MNT-Halan, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla (solda) ve Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı (sağda) düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı satın aldı. MNT-Halan, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla (solda) ve Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı (sağda) düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı satın aldı. MNT-Halan, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla (solda) ve Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı (sağda) düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı satın aldı. MNT-Halan, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla (solda) ve Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı (sağda) düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Mısır merkezli MNT-Halan, 300 milyon doları aşan kredi portföyüyle Türkiye'nin ticari finansman şirketlerinden Tam Finans'ı satın aldı. MNT-Halan, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, Actera Group ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Tam Finans'ı satın aldığını duyurdu. MNT-Halan Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mounir Nakhla (solda) ve Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı (sağda) düzenlenen basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.